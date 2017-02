15 μέρη που αξίζει να επισκεφτείς μέσα στο 2017

Είναι αλήθεια πως ένα ωραίο ταξίδι είναι ότι πρέπει για να γεμίσει κάποιος τις «μπαταρίες» του, να ψυχαγωγηθεί, να ξεφύγει από την καθημερινή ρουτίνα και να γνωρίσει φυσικά διαφορετικά μέρη.

Γράφει ο Δημήτρης Καπετανόπουλος

Εμείς εδώ στο EThe Magazine κάναμε μια προσπάθεια να… ξεφύγουμε λίγο από το κλισέ «η Ελλάδα είναι το πιο ωραίο μέρος στον κόσμο» ( δεν αμφισβητούμε ότι είναι πολύ ωραία), και σας προτείνουμε 15 όμορφα μέρη ανά την υφήλιο, που θα προσέφεραν μια αξέχαστη εμπειρία σε όποιον έχει την δυνατότητα να τα επισκεφθεί.

Αγία Πετρούπολη

Η Αγία Πετρούπολη , η για πολλούς ωραιότερη ρωσική πόλη, βρίσκεται στην επαρχία του Λένινγκραντ (έτσι ονομαζόταν και πριν η πόλη) και καμαρώνει υπερήφανη στη συμβολή του ποταμού Νέβα με τη Βαλτική, ακριβώς έτσι όπως την είχε οραματιστεί πριν από περίπου τρεις αιώνες ο τσάρος Μεγάλος Πέτρος.

Οι Ιταλοί και Γάλλοι κορυφαίοι αρχιτέκτονες της εποχής συνένωσαν τα νησάκια που υπήρχαν στο σημείο με πανέμορφες γέφυρες και δημιούργησαν μια πόλη-μουσείο με εξαιρετικά μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια και παλάτια. Μαζέψτε εικόνες με μια πρώτη πλωτή βόλτα στα πανέμορφα –σαν βενετσιάνικα– κανάλια της και στη συνέχεια επιδοθείτε σε sightseeing στον ορατό από παντού καθεδρικό του Αγίου Ισαάκ, το μουσείο των μουσείων Ερμιτάζ, το ιστορικό Φρούριο Πέτρου και Παύλου και την πιο κεντρική δε γίνεται Πλατεία του Παλατιού ( Dvortsovaya Ploshchad ).

Από το 1924 μέχρι και την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης το 1992, η πόλη ονομαζόταν Λενινγκραντ, προς τιμήν του ηγέτη της Οκτωβριανής επανάστασης, Βλαντιμίρ Λένιν.

Κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου και κατά την εισβολή των Γερμανών στην Σοβιετική Ένωση, η πόλη παραμένει υπό πολιορκία για 900 ημέρες. Μετά την λήξη του πολέμου, ονομάζεται από τους συμμάχους «Ηρωική πόλη».

Μέχρι να τα δείτε όλα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα… καταδυθείτε αρκετές φορές στα απύθμενα βάθη του δεύτερου μεγαλύτερου ρωσικού μετρό και θα θαυμάσετε τα έργα τέχνης που κοσμούν τους σταθμούς του. Ανάμεσα στα ψώνια σας στη λαμπερή λεωφόρο Nevsky Prospekt, εντοπίστε τα μικρά εκδοτήρια λονδρέζικου τύπου που πωλούν ( με καπέλο βεβαίως ) εισιτήρια για το Mariinskiy Teatr, με τις παγκοσμίου φήμης παραστάσεις μπαλέτου να αποτελούν την απόλυτη καλλιτεχνική εμπειρία της πόλης.

Ιρλανδία

Έχει συνδεθεί –και όχι άδικα– με τον Σάμιουελ Μπέκετ, τον Τζέιμς Τζόις και τους … U2, όμως στο «σμαραγδένιο νησί» υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προσπεράσετε τα κλισέ.

Από τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και τα καταπράσινα λιβάδια της επαρχίας μέχρι τις μεσαιωνικές πόλεις (βλ. Kilkenny) και τα καρτποσταλικά ψαροχώρια του Cork, η Ιρλανδία ενδείκνυται για φυσιολατρικές εκδρομές και δραστηριότητες, όπως σέρφινγκ στο Bundoran, ποδηλασία ή «πειρατικές» βαρκάδες στη λίμνη Lough Neagh στο Atrim, αναρρίχηση στο Cave Hill, μαθήματα Ιστορίας στα Bru Na Boinne και Rock of Cashel καθώς κι εξερεύνηση στα άπειρα κάστρα και χριστιανικά μοναστήρια της.

Ταυτόχρονα όμως ζει και στο σήμερα: στο πάντα ζωντανό και ατμοσφαιρικό Δουβλίνο θα πιείτε μια μαύρη μπίρα ή ουίσκι στις pubs-πόλοι της νυχτερινής διασκέδασης, όπου διοργανώνονται πολλά μουσικά events, καθώς οι Ιρλανδοί αγαπούν τη ζωντανή μουσική, είτε πρόκειται για σύγχρονη pop είτε για κέλτικους ρυθμούς. Επίσης, μπορεί στις πόλεις της να βρείτε ethnic και μοδάτα εστιατόρια, στα τοπικά πιάτα της όμως κυριαρχούν τα θαλασσινά (π.χ. φρέσκα μύδια, καβούρια, αστακοί) αλλά και τα ποταμίσια ψάρια, τα οποία σερβίρονται σε κάθε μορφή –από σαλάτα μέχρι σάντουιτς– ακόμη και στις pubs. Ιδιαίτερο είναι, τέλος, και το παραδοσιακό ιρλανδικό πρωινό: μπέικον, λουκάνικο, αβγά, ντομάτα, πατάτες και φασόλια κονσέρβας συνοδεύονται από δύο έξτρα είδη λουκάνικου, ένα μαύρο με βάση το αίμα κι ένα λευκό από λίπος, βρώμη, ψωμί και χοιρινό.

Πράγα – Τσεχία

Η Πράγα που αποκαλείται επίσης ως «η χρυσή πόλη» και «μητέρα των πόλεων» είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Χτισμένη στον ποταμό Μολδάβα (Vltava), στην κεντρική Βοημία, έχει 1,2 εκατομμύριο κατοίκους. Σύμφωνα με το θρύλο, η Πράγα ιδρύθηκε από την Πριγκίπισσα Λιμπούσε και το σύζυγό της, Πρέμυσλ, ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας.

Τον αρχικό πυρήνα της πόλης αποτελούσε ένα κάστρο σε ένα λόφο στη δεξιά όχθη του Μολδάβα, γνωστό ως Βίσεχραντ, που σημαίνει «υψηλό, ανώτερο κάστρο». Σύντομα, η πόλη έγινε η έδρα των Βασιλέων της Βοημίας, κάποιοι εκ των οποίων κυβέρνησαν αργότερα ως αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και σημαντικότατο εμπορικό κέντρο, το οποίο προσέλκυε εμπόρους από όλη την Ευρώπη.

Η πόλη άνθισε το 14ο αιώνα, κατά τη βασιλεία του Καρόλου του 4ου, ο οποίος διέταξε την κατασκευή του Νόβε Μιέστο, της Νέας Πόλης, δίπλα στην Παλαιά. Επίσης ανεγέρθηκε η Γέφυρα του Καρόλου, η οποία και συνέδεε τη νέα περιοχή με τη Μάλα Στράνα. Μνημεία της εποχής αυτής είναι και ο Καθεδρικός του Αγίου Βίτου μέσα στο κάστρο Χράντσανι, ο παλαιότερος γοτθικός καθεδρικός ναός στην κεντρική Ευρώπη, καθώς και το Πανεπιστήμιο Καρόλου, το παλαιότερο πανεπιστήμιο στην κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα, από το 1992, το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Βουδαπέστη – Ουγγαρία

Με χίλια χρόνια Ιστορίας, αποτελεί μοναδικό μωσαϊκό αρχιτεκτονικών επιρροών, με στοιχεία μπαρόκ, αρ νουβό και νεοκλασικά να συνθέτουν ένα τοπίο ειδυλλιακό. Αν προσθέσετε την ιδιαίτερη spa culture, το ενδιαφέρον nightlife, τη ρομαντική ατμόσφαιρα –με τον Δούναβη σε πρώτο πλάνο– και τις γενναίες δόσεις κουλτούρας και καθημερινών απολαύσεων σε ένα value for money πακέτο, τότε έχετε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για weekend.

Η «διπλή» πρωτεύουσα στις όχθες του ποταμού αποτελείται από δύο ξεχωριστές πόλεις, οι οποίες ενώνονται με γέφυρες, τη Βούδα και την Πέστη. Η πρώτη είναι χτισμένη σε λόφους και η δεύτερη, απολύτως επίπεδη, στις όχθες του Δούναβη. Όσοι τολμηροί ανεβείτε τα 302 σκαλιά εντός της Szent Istvan Bazilika ( Βασιλική του Αγίου Στεφάνου ), θα απολαύσετε τη φοβερή θέα της πόλης. Σύμφωνα με ένα μεσαιωνικό ρητό: «Υπάρχουν τρεις πόλεις-μαργαριτάρια: η Βενετία στο νερό, η Φλωρεντία στην πεδιάδα και η Βούδα στο λόφο».

Στην κορυφή αυτού του λόφου, λοιπόν, στέκονται το κάστρο και το σύμπλεγμα των κτιρίων του παλατιού. Στη γειτονιά του κάστρου Varnegyed, τα μεσαιωνικά κτίρια, οι εκκλησίες και τα καλντερίμια προσφέρονται για ρομαντικές βόλτες. Κάπου εκεί θα εντοπίσετε και ακόμη ένα εμβληματικό κτίριο, το ιστορικό cafe «Ruszwurm» ( από το 1824 ), όπου πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη διάσημη ουγγαρέζικη τούρτα Dobos.

Τώρα, αν είστε πιο… σκοτεινοί τύποι, ετοιμαστείτε για διαδρομές στον underground λαβύρινθο της Βούδας, ένα σύστημα από σπηλιές και κελάρια στη βάση του λόφου. Από αυτήν την περιοχή θα έχετε και την καλύτερη θέα στη Γέφυρα των Αλυσίδων, την παλιότερη γέφυρα του Δούναβη.

Η περιήγηση στο «Μικρό Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης» συνεχίζεται στη δυναμική Πέστη. Δεν έχετε παρά να βολτάρετε στα παλαιοπωλεία και τα γραφικά βιβλιοπωλεία αλλά και στις όχθες του ποταμού. Στη μεσαιωνική αγορά της βρίσκονται σήμερα η πλατεία Vorosmarty και η διάσημη οδός Vaci, η αγαπημένη βόλτα των ευγενών του 18ου αιώνα. Την ενέργειά της θα νιώσετε στην πολύβουη λεωφόρο Andrassy με τα καταστήματα και τα cafes, ενώ όμορφα wine restaurants και μπαράκια στις ανερχόμενες Liszt Ferenc Ter και Raday utca σας καλούν σε νυχτερινές περιπέτειες με jazz και blues ρυθμούς.

Βελιγράδι – Σερβία

Μπορεί οι βομβαρδισμοί να έσβησαν τα ίχνη της πλούσιας Ιστορίας της, η οποία κρατάει από την εποχή των Κελτών, και να άφησαν πίσω τους ένα μείγμα αυστριακής και κομουνιστικής αισθητικής, όμως η πολύπαθη πόλη έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και είναι πολύ ζωντανή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Τα alternative στέκια και η έντονη πολιτιστική κίνηση, μάλιστα, της έχουν χαρίσει τον τίτλο «Βερολίνο των Βαλκανίων».

Απολαύστε τη θέα από την ακρόπολη-φρούριο Kalemegdan, στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα, και περιπλανηθείτε ανάμεσα στα άπειρα μαγαζάκια και τα καφέ του πεζόδρομου Knez Mihailova, που θα σας φέρει στην καρδιά της πόλης.

Χαζέψτε τα όμορφα κτίρια και το άγαλμα του Mihailo Obrenovic, κλασικό meeting point, στην πλατεία Trg Republike και περπατήστε την οδό Srpskih Vladara, από την πλατεία Slavija και τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ως παλάτια των Αψβούργων μέχρι τον καθεδρικό Hram Svetog Save ( του Αγίου Σάββα ).

Η μποέμ συνοικία Skadarska των ποιητών και των καλλιτεχνών προσφέρεται για να δοκιμάσετε τη σέρβικη κουζίνα στα γραφικά της ταβερνάκια ή για ένα ποτό συνοδεία ζωντανής μουσικής στα τοπικά kafanas. Τις ζεστές ημέρες, τέλος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ada Ciganlija, ένα νησάκι-προέκταση της πόλης στον ποταμό Σάβα.

Μπρίζ – Βέλγιο

Η Μπριζ είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου και ανάμεσα στις πιο όμορφες μικρές και μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Συχνά αποκαλείται Βενετία του Βορρά λόγω των πολλών καναλιών – τίτλο που τιμητικά διεκδικούν κι άλλες πόλεις, βέβαια. Το ιστορικό της κέντρο είναι χαρακτηρισμένο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Οι όμορφες εικόνες, τα γραφικά στενά, τα μεσαιωνικά κτίσματα και ο χαρακτήρας της πόλης είναι πράγματα που εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη και μένουν χαραγμένα στην μνήμη του.

Βιετνάμ

Η γοητεία της χώρας που κατατρόπωσε τις ΗΠΑ, του Βιετνάμ, έγκειται στο ότι αιωρείται διαρκώς μεταξύ του γρήγορου (τα night clubs της Σαϊγκόν) και του αργού (τα ποδήλατα cyclo που κινούνται με ήρεμους ρυθμούς στην πόλη), του παραδοσιακού (όπως οι μεταξένιες ao dai φορεσιές των γυναικών) και του μοντέρνου (οι γούνινες εκδοχές των ao dai!), του εξωτικού (από τις μεγαλύτερες ποικιλίες εξωτικών φρούτων) και του οικείου (βάζουν δυόσμο με τα πάντα).

Σε αυτά προσθέστε και την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του τόπου, αέρινα μασάζ, ωραία μαγαζιά, εξαιρετικό σέρβις, το γεγονός ότι όλοι μιλούν αγγλικά και ότι οι τιμές είναι πολύ λογικές και έχετε το επόμενο τουριστικό μπουμ της Ασίας. Η χώρα αλλάζει πρόσωπο από τον Βορρά στον Νότο.

Σε αντίθεση με το ρομαντικό, αποικιακό, πιο δροσερό Hanoi, η Saigon είναι πιο νεανική, γρηγορότερη και πιο καυτή (με όλες τις έννοιες). Το Halong Bay με τα καρτποσταλικά νησάκια και το Hoi An με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, προστατευόμενα μνημεία της UNESCO και τα δύο, και το Δέλτα του ποταμού Mekong, με τις αρχετυπικές βιετναμέζικες εικόνες των ορυζώνων είναι μερικά μόνο από τα must see.

Κέιπ Τάουν – Πράσινο Ακρωτήρι

Όποιος έχει επισκεφθεί έστω και μία φορά το Cape Town μπορεί να πει με σιγουριά ότι η παλαιότερη πόλη της Νότιας Αφρικής είναι μία από τις ωραιότερες του κόσμου. Η «Μητέρα Πόλη», όπως αποκαλούν το Κέιπ Τάουν οι κάτοικοί του λόγω… παλαιότητας, είναι μια μοντέρνα μητρόπολη υπερβολικά ευνοημένη από τη φύση, που όσο την ανακαλύπτεις τόσο την ερωτεύεσαι.

Χτισμένο στα βόρεια μιας μακρόστενης χερσονήσου που καταλήγει στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, το Κέιπ Τάουν δεν θυμίζει τυπική αφρικάνικη πόλη, ίσως μια ευρωπαϊκή περισσότερο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αστική πρόταση στη νότια εσχατιά της αφρικανικής ηπείρου που σε καθηλώνει πρωτίστως με τον συνδυασμό και την εναλλαγή των αρχιτεκτονικών της γραμμών, οι οποίες αντανακλούν την ιστορική εξέλιξη της πόλης – υπερσύγχρονοι ουρανοξύστες και μοντέρνα εμπορικά κέντρα συνυπάρχουν δίπλα σε κτίρια βικτοριανής, ολλανδικής και μαλαισιανής αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής.

Εκτός όμως από την υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική, στα πιο δυναμικά στοιχεία του Κέιπ Τάουν περιλαμβάνονται επίσης η απίστευτη φυσική ομορφιά του τοπίου, η πανσπερμία των εθνοτήτων, η κοσμοπολίτικη ζωή, η άριστη τουριστική υποδομή, η πολύ καλή αστική οργάνωση και οι ιδανικές κλιματικές συνθήκες, που πλησιάζουν τις αντίστοιχες μεσογειακές.

Ελσίνκι, Φινλανδία

Στα νότια της Φινλανδίας, η γεμάτη πάρκα και λίμνες πόλη μοιάζει με μικρογραφία της. Είναι χτισμένη σε μια στενή γλώσσα γης, η οποία εισβάλλει στα νερά της Βαλτικής με πολλές μικρές χερσονήσους.

Περιμετρικά άπειρα μικρά νησάκια προστατεύουν φυσικά το λιμάνι – τόσο που θα νομίσετε ότι πρόκειται για λίμνη και όχι για θάλασσα! Αν και σχετικά νέα πόλη, έχει γωνιές με Ιστορία, όπως τα αρ νουβό κτίρια και τα ιστορικά cafes με έπιπλα του Μεσοπόλεμου αλλά και υπερμοντέρνες κατασκευές – εξάλλου, οι Φινλανδοί πρωτοπορούν στο ντιζάιν και στην αρχιτεκτονική διεθνώς.

Χαρακτηριστική εικόνα του Ελσίνκι είναι εκείνη του λιμανιού με τα παγοθραυστικά και τα τεράστια φεριμπότ, με το παλιό λιμάνι να αποτελεί την καρδιά της πόλης. Στην προκυμαία, μπροστά από το δημαρχείο, απλώνεται καθημερινά η πραμάτεια της υπαίθριας αγοράς, ενώ έξω από το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στήνεται το παζάρι με τις αντίκες. Καθώς κινείστε προς το κέντρο, θα συναντήσετε τη λεωφόρο Esplanadi με τα καταστήματα και τις γκαλερί τέχνης, η οποία στολίζεται με αγάλματα μεγάλων αντρών της Φινλανδίας.

Το εμπορικό κέντρο της πόλης απλώνεται στην πλατεία του σταθμού Kauppatori με τα καταστήματα μόδας, τα εστιατόρια και τις τράπεζες. Το Ελσίνκι θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της Βόρειας Ευρώπης και γενικά είναι μια πόλη coοl, με χαλαρό κόσμο, που φαίνεται να απολαμβάνει ό,τι κάνει.

Μαδαγασκάρη

Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, που από ψηλά μοιάζει με κόκκινη «παρένθεση» στην απεραντοσύνη του Ινδικού ωκεανού, η Μαδαγασκάρη, είναι απείρως ωραιότερη από όσο την φανταζόμαστε.

Η ομορφιά της είναι πρωτίστως η φύση της. Περίεργα ζώα, έντομα και πουλιά και εξίσου παράξενα δένδρα και φυτά που δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη της γης, δείγματα θαυμαστής προσαρμογής σε ένα κομμάτι που αποσπάστηκε από την Αφρική πριν εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η Μαδαγασκάρη είναι μία χώρα που την ξέχασε ο χρόνος!

Το άλλο ενδιαφέρον είναι οι κάτοικοί της. Απόγονοι παλαιοϊνδο- νησιακών εθνοτήτων έχουν συνδέσει τη ζωή τους με ταμπού (FANDU), προλήψεις, δεισιδαιμονίες. Πιστεύουν στη δύναμη των νεκρών προγόνων ενώ μοναδικές είναι οι γιορτές κατά την περιοδική εκταφή των νεκρών τους.

Κούβα

Χρυσές αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και καταπράσινες εκτάσεις με εξωτικά φυτά και φρούτα, ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από το δυνατό ήλιο και ατέλειωτες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα…

Το «νησί της επανάστασης», η Κούβα, αποτελεί την τέλεια πρόταση για ταξίδι, καθώς διαθέτει όλα τα παραπάνω και πολλά, μα πολλά περισσότερα.

Κατοικημένη από ζεστούς, φιλόξενους και χαρούμενους ανθρώπους, που ζουν στο ρυθμό της εκρηκτικής μουσικής τους χορεύοντας και πίνοντας το παραδοσιακό ρούμι, η Κούβα διατηρεί ανεξίτηλα τα σημάδια των αποικιακών χρόνων και την δυναμική ιστορία της, με μάρτυρες τα σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας και ομορφιάς κτήρια, που ακόμα και μισογκρεμισμένα αναδύουν την αίγλη του πλούσιου παρελθόντος της. Ανάψτε κι εσείς ένα πούρο Αβάνας ή πιείτε το αυθεντικό μοχίτο και ζήστε μια μοναδική εμπειρία.

Το ταξίδι στην Κούβα είναι ονειρεμένο γιατί προσφέρει στον κάθε ταξιδιώτη αυτό που εκείνος θέλει. Άλλοι θέλουν να γνωρίσουν ένα από τα «λημέρια» που έδρασε ο Τσε Γκεβάρα και να μάθουν περισσότερα για το καθεστώς, την επανάσταση, την ιστορία. Άλλοι θέλουν να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα, να δουν τις Κουβανικές επαρχίες, να κολυμπήσουν και να κάνουν καταδύσεις στον τροπικό βυθό της Καραϊβικής. Άλλοι απλά να διασκεδάσουν, να πιουν άφθονο ρούμι και να αγοράσουν αυθεντικά πούρα.

Ότι και να είναι αυτό που παρακινεί τον καθέναν να επισκεφτεί την Κούβα, είναι σίγουρο πως θα περάσει καλά και θα του μείνει αυτή η εμπειρία αξέχαστη.

Μοντεβιδέο

Η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, σκαλωμένη στη βόρεια όχθη του ποταμού Ρίο ντε Λα Πλάτα, λικνίζεται ασταμάτητα εδώ και δύο αιώνες στους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς της candombe και του tango… Δύο λεξούλες μεγάλης σημασίας που το 2009 συμπεριλήφθηκαν στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Ουρουγουάη, που το όνομά της σημαίνει «ποταμός των χρωματιστών πουλιών», είναι μια χώρα μικρής εκτάσεως για τα δεδομένα της αμερικανικής ηπείρου, σφηνωμένη μεταξύ των «τιτάνων» Βραζιλίας και Αργεντινής, με πολίτες Ευρωπαίους που εγκαταστάθηκαν εδώ κατά κύματα μέχρι και τις αρχές του 20ου αι. Το Μοντεβιδέο αγναντεύει υπερήφανα τον Ρίο ντε Λα Πλάτα που, ήδη σε αυτό το σημείο, αναμειγνύεται με τα αλμυρά νερά του Ατλαντικού. Τρεις μόλις ώρες ανατολικά του κοσμοπολίτικου και πολύβουου Μπουένος Άιρες της αντικρινής όχθης, καταφέρνει να διατηρεί με επιτυχία τη δική του ιδιαίτερη ταυτότητα…

Νικαράγουα

Φιλική, φιλόξενη, σαν διαμάντι μέσα στα κάρβουνα μοιάζει να ζει μακριά από αντάρτες, πολέμους και εγκληματικότητα. Μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της Αμερικής, η Νικαράγουα κερδίζει συνεχώς έδαφος με τα ορεινά τοπία της, τις αμμώδεις παραλίες της και τα πολλά μουσεία της.

Στη χώρα αυτή θα δείτε έντονα το συνδυασμό της κληρονομιάς των αυτόχθονων Ινδιάνων με την ιδιοσυγκρασία των Ευρωπαίων και κυρίως των Ισπανών κατακτητών.

Η αποικιακή πόλη Γρανάδα είναι εξαίρετο παράδειγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής του 1524. Λόγω και του σεισμογενούς εδάφους της, τα περισσότερα σπίτια είναι χαμηλά, με κεραμιδένιες σκεπές και ξύλινες πόρτες που οδηγούν σε μεγάλη εσωτερική αυλή.

Ουλάν Μπατόρ

Η αίσθηση της απεραντοσύνης είναι το πρώτο πράγμα που νιώθεις όταν, με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και μετά τη Μόσχα ή το Πεκίνο, κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ουλάν Μπατόρ.

Με τις αφηγήσεις του Μάρκο Πόλο στο νου θα ψάξετε για την Ασία του Κουμπλάι και τους απογόνους του Τζένγκις Χαν. Το βλέμμα σας θα αντικρίσει ένα τεράστιο πράσινο χαλί με πεδιάδες και λόφους με τα πιο όμορφα μωβ αγριολούλουδα, κοπάδια από γιακ, καμήλες, μοσχάρια και άλογα.

Η Μογγολία, η οποία την εποχή του Κουμπλάι Χαν ( 1216-1294 ) αποτελούσε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ο τότε κόσμος, είναι σήμερα ένα ανεξάρτητο έθνος έπειτα από πολλούς αιώνες υποτέλειας στη Ρωσία και την Κίνα. Με έκταση τρεις φορές το μέγεθος της Γαλλίας και πληθυσμό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, αποτελεί μία από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες του κόσμου.

Οι Μογγόλοι, που για αιώνες ζούσαν νομαδική ζωή, αυτοχαρακτηρίζονται ως οι άνθρωποι «των πέντε ζώων» ( άλογα, βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και καμήλες ). Είναι απίστευτα φιλόξενοι και θα σας σκλαβώσουν με την ευγένεια και τη σεμνότητά τους. Οι νομάδες ζουν σε όμορφες κυκλικές σκηνές, τα γκερ ( ή γιούρτες ), στημένες ανάμεσα σε λόφους και κοντά σε ποτάμια. Τα ξύλινα ελάσματα του ακτινωτού τους σκελετού είναι όμορφα ζωγραφισμένα σε κόκκινο και φωτεινό γαλάζιο και οι πόρτες τους ζωγραφισμένες με λουλούδια.

Η εξωτερική επιφάνειά τους είναι έχει λευκό χρώμα, της ευτυχίας και της καλοτυχίας. Στη μέση, το κατακόρυφο δοκάρι που στηρίζει τη σκηνή και δίπλα του η στόφα για ζεστασιά και μαγειρική. Καύσιμο, τι άλλο από ξεραμένες καβαλίνες ζώων! Το φουγάρο βγαίνει από τον κεντρικό και μοναδικό φεγγίτη στην κορυφή, απ’ όπου φωτίζεται και αερίζεται η σκηνή.

Μπαίνοντας στη γιούρτα, θα πρέπει να βγάλετε το καπέλο σας και να πείτε «σάιν μπάιαν ούου», που σημαίνει «γεια σας». Έπειτα πρέπει να κινηθείτε σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού αποφεύγοντας ν’ ακουμπήσετε το κεντρικό δοκάρι – θεωρείται κακός οιωνός. Αφού κάτσετε, θα σας πλησιάσουν με κούπες κούμις ( ξινόγαλα φοράδας ) ή αλμυρό τσάι. Είναι αγένεια ν’ αρνηθείτε έστω να δοκιμάσετε και πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το δεξί σας χέρι για να πιάσετε οτιδήποτε.

Άγιος Δομίνικος

Τροπική βλάστηση, εντυπωσιακοί καταρράκτες, αποικιακά κτίρια, βουνά με παράξενα σχήματα, πανέμορφες παραλίες με λευκή άμμο που βρέχονται από τα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής.

Η Δομινικανή Δημοκρατία δεν καυχιέται μόνο για τους διάσημους επισκέπτες της και τις κοσμικές γωνιές της. Η φυσική της ομορφιά είναι απαράμιλλη, οι κάτοικοί φιλόξενοι και δεν παύουν κάθε στιγμή να θυμίζουν στους επισκέπτες πως ο Χριστόφορος Κολόμβος πρωτοπάτησε στα μέρη τους.

Όταν το επισκεφθείτε, θα νιώσετε από την πρώτη στιγμή ότι είναι κάτι παραπάνω από Καραϊβική: είναι ένας παράδεισος που οι περισσότεροι αγνοούν και που αδικείται με τα εκατοντάδες all inclusive ξενοδοχεία.

Ο Άγιος Δομίνικος δεν είναι το νησί του μαζικού τουρισμού, όπου συνωστίζονται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τουρίστες. Διαθέτει βεβαίως και τέτοιες περιοχές, αλλά θα ανακαλύψετε και άλλες, λιγότερο τουριστικές, που θα σας αφήσουν άφωνους: είναι η μουσική Μερέγκε που ακούγεται από παντού, είναι η οργιώδης βλάστηση από κοκκοφοίνικες, είναι τα πολύχρωμα σπιτάκια και οι μοναδικές, υπέροχες, φανταστικές, ξεχωριστές αμμουδιές.