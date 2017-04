«Μαγικός» Αντετοκούνμπο οδηγεί τους Μπακς στα πλέι οφ του ΝΒΑ [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, έσπασαν το πλεονέκτημα έδρας που είχαν αποκτήσει οι Ράπτορς στην κανονική διάρκεια. Στον εναρκτήριο αγώνα για τα πλέι οφ του NBA, η Μπακς επικράτησαν 97-83 της ομάδας του Τορόντο με τον Έλληνα άσο να σημειώνει 28 πόντους (ρεκόρ καριέρας σε πλέι οφ) με 13/16 δίποντα, 2/5 βολές και 0/2 τρίποντα.

Είχε ακόμη οκτώ ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα, ένα μπλοκ και ένα λάθος σε 38 λεπτά αγώνα. Να σημειωθεί ότι οι Μπακς είχαν να κερδίσουν πρώτο ματς εκτός έδρας σε σειρά πλέι οφ, από το 1983.

«Προσπαθούσα να είμαι επιθετικός. Οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν, όλη η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας. Θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη στιγμή. Να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ και να κάνουμε τα ίδια πράγματα και στη συνέχεια της σειράς», τόνισε ο Έλληνας άσος ο οποίος δέχθηκε τεχνική ποινή για τον πανηγυρισμό του μετά από εντυπωσιακό κόψιμο απέναντι στον Ντε Ρόζαν.

«Πιστεύω πως ο διαιτητής πήρε σωστή απόφαση. Δεν έκανα χειρονομία στον ΝτεΡόζαν, απλώς ένιωσα την ενέργεια παίζοντας στα πλέι οφ. Ήμουν ενθουσιασμένος, δεν έκανα κάτι εναντίον του αντιπάλου ή για να προκαλέσω. Μαθαίνεις από αυτά, την επόμενη φορά θα είμαι λιγότερο ενθουσιώδης, τόνισε.

Για τους Μπακς, ο Μονρό είχε double double με 14 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρόγκντον πέτυχε 16 πόντους με 4/7 τρίποντα. Στην αντίπερα όχθη, ο Ντε Ρόζαν είχε 27 πόντους και ο Ιμπάκα 19, με τον τελευταίο να «μαζεύει» και 14 ριμπάουντ.

The best as Giannis stormed back into the playoffs with 28 points, 8 boards, 3 assists, a block and the WIN over the Raptors! #FearTheDeer pic.twitter.com/NB7WWF06iS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Απριλίου 2017