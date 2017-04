Champions League: Αναβλήθηκε το Ντόρτμουντ – Μονακό λόγω εκρήξεων δίπλα στο πούλμαν των Γερμανών...

Αναβλήθηκε ο αγώνας Ντόρτμουντ – Μονακό λόγω των τριών εκρήξεων κοντά στο πούλμαν της γερμανικής ομάδας και που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί ο Μαρκ Μπάρτρα.

Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη στις 19.45.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά των Βεστφαλών έγινα τρεις εκρήξεις στο δρόμο, ενώ το πούλμαν της ομάδας βρισκόταν 10 χιλιόμετρα από το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μαρκ Μπάρτρα έχει τραυματιστεί από τα θραύσματα (οι πληροφορίες μιλάνε για επιφανειακά τραύματα) και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματισμός του Ισπανού είναι στο χέρι από τα σπασμένα τζάμια, που προκάλεσε η έκρηξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον παίκτη που νοσηλεύεται είναι το ισχυρό σοκ που έχει υποστεί. Σοκαρισμένοι είναι και παίκτες της Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές της είναι ασφαλείς και τόνισε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και στο στάδιο, ενώ η αστυνομία ζήτησε ψυχραιμία, τονίζοντας πως ο κόσμος θα πρέπει να αποφύγει τις φήμες και να περιμένει την επίσημη ανακοίνωση.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

