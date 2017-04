Έκρηξη κοντά στο πούλμαν της Ντόρτμουντ – Ενας παίκτης τραυματίας

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Μονακό για το Champions League.

Σημειώθηκε μια έκρηξη κοντά στο πούλμαν της γερμανικής ομάδα που μετέφερε την αποστολή στο γήπεδο και υπάρχει και ένας παίκτης τραυματίας. Πιθανή η αναβολή του ματς με τη Μονακό κάτι το οποίο θα ληφθεί στις 9.30μ.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά των Βεστφαλών ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη, ενώ το πούλμαν της ομάδας βρισκόταν 10 χιλιόμετρα από το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μαρκ Μπάρτρα έχει τραυματιστεί από τα θραύσματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός του Ισπανού είναι στο χέρι από τα σπασμένα τζάμια, που προκάλεσε η έκρηξη, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του είναι σοκαρισμένοι από το περιστατικό.

Αυτή τη στιγμή οι αξιωματούχοι της ΟΥΕΦΑ, βρίσκονται σε συνεννόηση με στελέχη των δύο ομάδων για να αποφασίσουν τι θα γίνει με την αναμέτρηση κι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 Απριλίου 2017