«Τιμή» στον τεράστιο γκολκίπερ της Σάτον που έτρωγε σάντουιτς την ώρα του αγώνα με την Άρσεναλ...

Με το παραπάνω απόλαυσε το ματς με την Άρσνεαλ ο εύσωμος γκολκίπερ της Σάτον, τρώγοντας μάλιστα και ένα σάντουιτς στον πάγκο της ομάδας του.

Ο αναπληρωματικός πορτιέρο της Σάτον, εθεάθη να τρώει… δυνατό σάντουιτς στον πάγκο της ομάδας του, στο τελευταίο δεκάλεπτο της ιστορικής αναμέτρησης της Δευτέρας απέναντι στην Άρσεναλ για τον 5ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Όλο το διαδίκτυο ασχολήθηκε μαζί του και τον αποθέωσε, όμως, ο κόουτς της Σάτον, Πολ Ντόσγουελ, ενοχλήθηκε και δήλωσε ότι: «Έχει γίνει… παγκόσμιος σταρ και μάλλον βρήκε ευκαιρία να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη φήμη του. Δεν ήταν όμως και το πιο σωστό παράδειγμα που έδωσε…».

Sutton United’s sub goalkeeper Wayne Shaw, 46, is eating a pie on the bench. Absolute hero. #SUFCvAFC #MAGICOFTHECUP pic.twitter.com/6eF7CVyf2M

— SteveBloomersWashing (@SBW_DCFC) 20 Φεβρουαρίου 2017