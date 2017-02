Ο Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στο top 10 του All Star Game του ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στο All Star Game του ΝΒΑ και είναι απολύτως φυσικό να δίνει το παρών και στο top 10 του μεγάλου event.

Μάλιστα από τις δέκα πιο εντυπωσιακές φάσεις οι τρεις ανήκουν στον Έλληνα φόργουρντ. Δείτε το βίντεο:

Ο Γιάννης μετά τον αγώνα τόνισε πως θέλει να ευχαριστήσει τους πάντες για την υποστήριξή τους ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά πως η Ελλάδα είναι μέσα του:

«I was this close to being the MVP!» – @Giannis_An34 jokes after #NBAAllStar#Giannis pic.twitter.com/McBnFVWfC3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017