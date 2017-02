Μεγάλες στιγμές ζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ,με αφορμή την συμμετοχή του στο All Star Game στην Νέα Ορλεάνη.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter, βίντεο από τις αγκαλιές του Έλληνα διεθνούς παίκτη με τον Ροναλντίνιο, ο οποίος του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες!

Δείτε το βίντεο:

Follow us all weekend long for behind the scenes access at #NBAAllStar like this!! pic.twitter.com/qB8nkzIv5k

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2017