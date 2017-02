Το NBA All-Star Weekend 2017 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πλούσιο είναι και αυτή την εβδομάδα, το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT. Μετά την ήττα στο Παρίσι από την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η αντίδραση της Μπαρτσελόνα, στο εντός έδρας ματς με την Λεγανές, την Κυριακή 19/2, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 2HD), για την 23η αγωνιστική της LaLiga Santander. Η τρίτη Σεβίλλη υποδέχεται το Σάββατο 18/2 την Έιμπαρ (21.45, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετά το πλασάρισμα της στην πρώτη τετράδα με νίκη επί της Εσπανιόλ, αντιμετωπίζει την Βιγιαρεάλ (Κυριακή 19/2, 13.00, COSMOTE SPORT 2HD).

Στη Serie A TIM, η πρωτοπόρος Γιουβέντους υποδέχεται την Παλέρμο (Παρασκευή 17/2, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Η Ρόμα του Κώστα Μανωλά, που ακολουθεί τη “μεγάλη κυρία” από απόσταση 7 βαθμών, φιλοξενεί την Τορίνο (Κυριακή 19/2, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD) και η τρίτη Νάπολι πάει στο Κίεβο (Κυριακή 19/2, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD). Η Bundesliga βρίσκεται στην 21η ημέρα της και η Άουγκσμπουργκ του Κώστα Σταφυλίδη αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν (Παρασκευή 17/2, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Στο COSMOTE SPORT 4HD, βλέπουμε τις μάχες για την κατάκτηση του ιταλικού κυπέλλου στο μπάσκετ και συντονιζόμαστε για να μάθουμε αν η Αρμάνι θα κρατήσει το στέμμα. Οι ημιτελικοί διεξάγονται το Σάββατο 18/2 στις 18.30 και στις 21.45, ενώ το τζάμπολ του τελικού θα γίνει την Κυριακή 19/2, στις 19.00. Στο πρόγραμμα υπάρχει και το Copa del Rey της ACB Liga Endesa με τις κορυφαίες ομάδες της Ισπανίας να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στα παρκέ των COSMOTE SPORT. Οι ημιτελικοί του Σαββάτου διεξάγονται στις 19.30 & 22.00 ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19/02 στις 19.30. (COSMOTE SPORT 7HD).

Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν χάνουν τον τρίτο αγώνα της Formula Ε, της υψηλότερης κατηγορίας ανταγωνισμού μονοθέσιων ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών αυτοκινήτων. Το Σάββατο 18/2, στις 20.30, δίνεται η εκκίνηση στο Μπουένος Άιρες (COSMOTE SPORT 5HD). Εκεί βρίσκουμε και την εκκίνηση της σεζόν στο NASCAR, την Κυριακή 19/2, στις 02.45. Το Daytona 500 είναι το σημαντικότερο event της διοργάνωσης, με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν οι πρεμιέρες σειρών στο COSMOTE CINEMA 4HD. Την αρχή κάνει η δραματική σειρά Doubt την Πέμπτη 16/2, λίγες ώρες μετά την προβολή της στην Αμερική. Η πλοκή επικεντρώνεται στην ερωτική σχέση μιας πετυχημένης δικηγόρου (Κάθριν Χάιγκλ) με πελάτη της, που όμως κατηγορείται για ένα στυγερό έγκλημα (22.00). Η κωμική σειρά, The Good Place, με την Κρίστεν Μπελ (Veronica Mars) και τον βραβευμένο με 3 Χρυσές Σφαίρες Τεντ Ντάνσον (Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, CSI), έρχεται την Παρασκευή 17/2 στις 22.00, ενώ τη Δευτέρα 20/2, δεν χάνουμε την πρεμιέρα του 2ου κύκλου της σειράς Billions, με το δίδυμο Πολ Τζιαμάτι – Ντέμιαν Λούις να επιστρέφει, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα στην Αμερική (23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε Α’ προβολή την κομεντί, Οιδιπόδειο αλά γαλλικά (Lolo) (Πέμπτη 16/2, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), το αστυνομικό θρίλερ Ζήτημα Εμπιστοσύνης (The Trust) με τους Νίκολας Κέιτζ και Ελάιτζα Γουντ (Δευτέρα 20/2, 21.00, ζώνη Action), αλλά και την ξεκαρδιστική κομεντί Μαθητευόμενος Μπάτσος 2 (Ride Along 2), την Κυριακή 19/2 στις 21.00 (ζώνη Blockbuster).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας του Άντριου Νιλ, Goat, που ήταν υποψήφια στο φεστιβάλ του Sundance (Παρασκευή 17/2, 00.00), Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο τέλος του κόσμου, τρίτο μέρος του επιτυχημένης σειράς ταινιών της Disney (Σάββατο 18/2, 22.00), αλλά και τη δραματική κομεντί Η Μάγκι Έχει Σχέδιο (Maggie’s Plan), της βραβευμένης στο φεστιβάλ του Sundance Ρεμπέκα Μίλερ, με τους Ίθαν Χοκ, Τζούλιαν Μουρ και Γκρέτα Γκέργουικ (Τετάρτη 22/2, 22.00, ζώνη Ladies First). Στην ζώνη Doc O Clock την Παρασκευή 17/2 στις 22.00 ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Neil Young: Heart Of Gold του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέμι (Η Σιωπή Των Αμνών). Την Τρίτη 21/2 συνεχίζεται το αφιέρωμα στις Οσκαρικές ταινίες με τις ταινίες Αόρατος Εραστής με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ (20.00) και Το Άλογο Του Πολέμου του Στίβεν Σπίλμπεργκ (22.00). Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, μεταξύ άλλων, έρχεται το Κάθαρση: Έτος Εκλογών, την τρίτη συνέχεια της σειράς ταινιών τρόμου Η Κάθαρση (Δευτέρα 20/2).