Ανακοίνωση-μνημείο από τη Ξάνθη κατά του Σιδηρόπουλου!

Η Ξάνθη πρωτοτύπησε για ακόμη μια φορά με τη σημερινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στο ματς με τον Πανιώνιο.

Με αφορμή, το πέναλτι που έδωσε ο Έλληνας ρέφερι στους κυανέρυθρουςόπου φαίνεται πως ο Μαχμούτοβιτς ήταν, έστω και οριακά, εκτός περιοχής, οι ακρίτες ανάφεραν:

«Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina«.

Και η ανακοίνωση μεταφρασμένη: «Κύριε Κολίνα, ανάμεσα σε άλλα, οποιοδήποτε φάουλ εκτός περιοχής είναι φάουλ, δεν είναι πέναλτι! Καλημέρα και καλό απόγευμα κύριε σούπερ ουάου Κολίνα»!