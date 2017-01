Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο All Star Game του NBA

Η έκφραση «sky is the limit» παίρνει σάρκα και οστά στη τόσο ξεχωριστή περίπτωση του σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δε σταματά να γράφει ιστορία! Ο «Greak Freak» είναι πλέον και επίσημα ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει ως βασικός σε All Star Game του NBA!

Ο «πιτσιρικάς» που πριν λίγα χρόνια ξεχώριζε στον Φιλαθλητικό και λίγο αργότερα άκουγε το όνομά του στο Νο15 των Draft ως επιλογή των Bucks, κάνει ένα ακόμα άλμα, όπως αυτά στα αμέτρητα πλέον εντυπωσιακά του καρφώματα και γράφει ξανά, για ένα επιπλέον λόγο, το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ελληνικού και όχι μόνο αθλητισμού!

Μόλις στα 22 του, ήδη ανήκει στην ελίτ του μαγικού κόσμου του NBA, αποτελώντας τον απόλυτο ηγέτη του Μιλγουόκι, που βρήκε στο πρόσωπό του τον εκφραστή του πρότζεκτ «own the future». Στον… Γιάνναρο, όμως, δεν ανήκει μόνο του μέλλον, αλλά και το παρόν, το σήμερα, αφού ήδη τα επιτεύγματά του τον έχουν οδηγήσει στην κορυφή! Κι αυτό, βέβαια, μέχρι την… επόμενη, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε σταματά…

Κι όταν λέμε ότι γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, το εννοούμε, καθώς γίνεται και ο νεότερος μη Αμερικανός που γίνεται βασικός σε All Star Game, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Γιάο Μινγκ, που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο σε ηλικία 22 ετών 4 μηνών και 28 ημερών, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι σήμερα σχεδόν 4 μήνες νεότερος.

Ο Γιάννης και… οι άλλοι!

Μαζί με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, στην αρχική πεντάδα της ανατολής θα βρεθούν Κάιρι Ίρβινγκ, ΛεΜπρον Τζέιμς, Τζίμι Μπάτλερ και ΝτεΜαρ Ντε Ρόζαν, ενώ απέναντί τους θα συναντήσουν Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέοναρντ και τον Άντονι Ντέιβις!

Thank you so much to all of the fans! I’m so grateful for this opportunity to start in the NBA All Star Game! Now let’s get that W tomorrow!

— GiannisAntetokounmpo (@Giannis_An34) January 20, 2017