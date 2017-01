Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θριαμβεύει στο ΝΒΑ και ο μεγάλος Μάτζικ Τζόνσον είναι ακόμη ένας από τους διάσημους αστέρες που αποθεώνει τον Ελληνα άσο.

«Πραγματικά απολαμβάνω να βλέπω τους Μπακς και τον Greek Freak Γιάννη Αντετοκούνμπο, μαζί με τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Και οι δυο τους είναι All Star παίκτες» ήταν το σχόλιο του μεγάλου «Μάτζικ» στο twitter του!

I really enjoy watching the Bucks’ Giannis Antetokounmpo aka «The Greek Freak» and Jabari Parker. Both are All-Star caliber players!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 18 Ιανουαρίου 2017