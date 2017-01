Η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη ντροπιαστική ήττα στο «Γούντισον Παρκ» απέναντι στην Έβερτον γνωρίζοντας την ήττα με 4-0 και αυτό έδωσε αφορμή για πάρτι στα social media.

Ακόμη και η Ryanair μέσω Twitter κάλεσε τον Ισπανό τεχνικό Πεπ Γκουαρντιόλα να αποδράσει!

Escape the blues from £7.99 with https://t.co/cgLkPq5oJZ #EVEMCI pic.twitter.com/jode8MlUmm

— Ryanair (@Ryanair) 15 Ιανουαρίου 2017