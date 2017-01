Πλησιάζει το ΛεΜπρον ο Αντετοκούνμπο – Φουλ για βασικός στο All Star Game

Μεγάλα πράγματα κάνει φέτος στον ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ετοιμάζεται να αγωνιστεί και στο All Star Game και μάλιστα ως βασικός.

Σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα συνεχίζει να είναι δεύτερος στην frontcourt της Ανατολής, μόνο πίσω από τον ΛεΜπρόν και πέμπτος σε όλο το ΝΒΑ.

Ο Greek Freak είναι πολύ κοντά στο να καταρρίψει το φράγμα του ενός εκατ. ψήφων και μπροστά του βρίσκεται μόνο ο «βασιλιάς» ΛεΜπρον! Ο Giannis έχει μαζέψει 963.110 ψήφους και συνεχίζει να είναι δεύτερος στη λίστα της frontcourt της Ανατολής, όπου μόνο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει παραπάνω ψήφους, περίπου 100.000 (1.066.147)! Μάλιστα, ο «βασιλιάς» είναι ο μοναδικός που έχει παραπάνω από ένα εκατ. ψήφους!

Αν συνυπολογίσουμε τις ψήφους που έχουν λάβει όλοι οι σταρ του ΝΒΑ, ο Αντετοκούνμπο είναι τρίτος στην Ανατολή, αφού ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο έτερος σταρ των πρωταθλητών Καβαλίερς, Κάιρι Ιρβινγκ (971.362)!

Οσο και για τη Δύση, παραπάνω ψήφους από τον Γιάννη έχουν Στεφ Κάρι (990.390) και Κέβιν Ντουράντ (987.479), κάτι που σημαίνει πως είναι πέμπτος σε όλη τη λίγκα!

The latest @NBAAllStar returns have Giannis steady at 2nd and Jabari up to 9th!!

Vote daily at https://t.co/YFwrmdEbcc pic.twitter.com/4vlXDMhdQD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Ιανουαρίου 2017