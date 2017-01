Μέγας είσαι Giannis μας και θαυμαστά τα έργα σου [εικόνες & βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να μαγεύει στο NBA!

Ο 22χρονος διεθνής άσος κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς και μέσα στο Madison Square Garden ήταν πραγματικός ηγέτης, πετυχαίνοντας 27 πόντους και ευστοχώντας σε τρομερό buzzer-beater που χάρισε τη νίκη στους Μπακς με 105-104.

Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά όλες οι επιθέσεις της ομάδας του Τζέισον Κιντ περνούσαν από τα χέρια του Αντετοκούνμπο που είτε έφτανε σε εύκολα καρφώματα, είτε έπαιρνε φάουλ για βολές, είτε έδινε έτοιμα καλάθια στους συμπαίκτες του. Όλα κρίθηκαν τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα και ενώ οι Μπακς είχαν ρίξει τη διαφορά στον έναν πόντο (103-104). Οι Νικς επανέφεραν την μπάλα, αλλά ο Αντετοκούνμπο υποχρέωσε τον Ρόουζ σε λάθος, με αποτέλεσμα η κατοχή στα τελευταία 5» να περνά στα χέρια του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης σηκώθηκε έστειλε την μπάλα στο καλάθι των Νικς, με όλο τον πάγκο της ομάδας να τρέχει κατά πάνω του. Συνολικά ο 22χρονος γκαρντ-φόργουορντ κατέγραψε 27 πόντους (10/18 σουτ), 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο.

Το τρομερό buzzer του Γιάννη:

All of the angles of @Giannis_An34‘s @Bucks winner! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/gngHO3Vu4u

— NBA (@NBA) 5 Ιανουαρίου 2017