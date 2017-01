Σύμφωνα με tweet του Ιταλού δημοσιογράφου, Τανκρέντι Παλμέρι, η κινεζική ομάδα κατέθεσε πρόταση ύψους 150.000.000 ευρώ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Γκαμπονέζο επιθετικό.

Παράλληλα, οι διοικούντες τη Shanghai SIPG προσφέρουν 41.000.000 ευρώ ετησίως στον 29χρονο στράικερ, μετατρέποντάς τον στον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή παγκοσμίως.

BOOM! AUBAMEYANG HAS RECEIVED AN OFFER OF 41m€ PER YEAR FROM SHANGHAI, AND 150m€ FOR BORUSSIA DORTMUND, BOTH WOULD BEAT WORLD RECORDS!

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 Ιανουαρίου 2017