Πρώτος μη Αμερικανός με δική του σειρά παπουτσιών ο Αντετοκούνμπο

Κοντά σε μία ακόμη κατάκτηση βρίσκεται ο Έλληνας φόργουορντ, αυτή τη φορά εκτός παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενδεχομένως σε λίγους μήνες να έχει τη δική του σειρά παπουτσιών από τη ΝΙΚΕ κάτι που θα τον κάνει τον πρώτο μη Αμερικανό παίκτη στην ιστορία που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο.

Το «Sports Illustrated» αναφέρθηκε στις περιπτώσεις παικτών με δικά τους signature παπούτσια όπως οι Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν και ΛεΜπρόν Τζέιμς και εν συνεχεία τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θα γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός που μπορεί να πετύχει κάτι ανάλογο.

Αυτή την εποχή προσωπική σειρά παπουτσιών με τη ΝΙΚΕ έχουν μόνο οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κάιρι Ίρβινγκ και Πολ Τζορτζ.

Family. Loyalty. Legacy. Excited to announce my long-term partnership with @NikeBasketball #FamilyOverEverything @Thanasis_ante43 pic.twitter.com/remyaTVuhZ

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 7, 2017