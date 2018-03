Διαμαντίδης προς Σπανούλη: Το αξίζεις! Περήφανος που μένει σε ελληνικά χέρια! [βίντεο]

Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε ο πρώτος πασέρ στην ιστορία της Euroleague και ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν έκρυψε τη χαρά του για το επίτευγμα του «Kill Bill».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού «έσπασε» το ρεκόρ του «3D» δίνοντας 1.256 ασίστ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και «έγραψε» το όνομά του στην κορυφή της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας. Ο Euroleague Legend του «τριφυλλιού» απέδειξε πως δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίζει τους δύο κορυφαίους παίκτες, καθώς μέσω ενός βίντεο έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Σπανούλη, τον οποίον και αποθέωσε και δήλωσε χαρούμενος που η πρωτιά θα παραμείνει σε ελληνικά χέρια!

«Βασίλη πρώτα από όλα συγχαρητήρια. Το αξίζεις. Όλα αυτά τα χρόνια έχεις αποδείξει πως είσαι ένας από τους κορυφαίους, που έχουν αγωνιστεί στην Euroleague. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είσαι ένας Έλληνας παίκτης και αυτό το τρόπαιο θα μείνει σε ελληνικά χέρια», ήταν τα λόγια του Διαμαντίδη.

Δείτε το βίντεο:

A message from the previous number 1️⃣ in assists to the new leader.#SPANOUL1S pic.twitter.com/mmapcApkHU

— EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2018