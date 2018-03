Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας ο Ζέκε Άπσο, ο οποίος κατέρρευσε σε παιχνίδι της G League του NBA πριν από λίγα 24ωρα.

Ο 26χρονος φόργουορντ των Grand Rapid Drive κατέρρευσε κατά την διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τους Long Island Nets την Κυριακή (τα δημοσιεύματα έκαναν λόγω για ανακοπή καρδιάς), έδωσε τη μάχη του στο νοσοκομείο, αλλά τελικά… δεν τα κατάφερε.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU

Jewel Upshaw (continued): "Details of his memorial will be announced at a later date. We’d like to thank the many doctors and nurses at Spectrum Health for their efforts in caring for our son. We’d also like to thank the Drive for the support they have extended to our family.” pic.twitter.com/sSLsWvfTny

