Οι δεύτερες εμφανίσεις της Adidas στο Mundial 2018

Στα γήπεδα της Ρωσίας θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 και η Adidas παρουσίασε τις δεύτερες εμφανίσεις επτά χωρών που συμμετέχουν στην διοργάνωση.

Η εταιρία επιμελείται την αθλητική ενδυμασία των Ρωσία, Αργεντινή, Γερμανία, Κολομβία, Ισπανία, Βέλγιο και Μεξικού, οι δεύτερες εμφανίσεις των οποίων έγιναν γνωστές την Τρίτη (20/3).

👕 We proudly present our new 2018 @FIFAWorldCup Away jersey by @adidasfootball !😄

Available now on https://t.co/TypSuKC25M

& https://t.co/huxKGUjuYX !#HereToCreate #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/b9IETAzSYa

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2018