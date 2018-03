Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελε σεξ αλλά… [εικόνες]

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να θριαμβεύει στα γήπεδα του ΝΒΑ αλλά έχασε από το Netflix όταν θέλησε να κάνει σεξ με την φίλη του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ μέσω Twitter αν και χτύπησε το κόκκινο καμπανάκι που είχε πάρει ως δώρο για τη φίλη του πριν από λίγες ημέρες προκειμένου να της εκδηλώνει κάθε φορά την επιθυμία του για σεξ, εκείνη επέλεξε το Netflix.

«Οταν παίζει το Netflix, τότε το καμπανάκι δεν δουλεύει», έγραψε μάλλον απογοητευμένος.

Not my day today 🤷🏾‍♂️ @mariahdanae15 pic.twitter.com/8SIDURqFbn

When you girl loves @netflix more than you🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ @mariahdanae15 pic.twitter.com/AzfGtfckWC

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 18 Μαρτίου 2018