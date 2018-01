Στεφ Κάρι: Θα διαλέξω τον Giannis για να μην ξανακαρφώσει πάνω μου! [βίντεο]

Την πρόθεσή του να επιλέξει για συμπαίκτη του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ο Στεφ Κάρι!

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα είναι ο ένας εκ των δύο αρχηγών των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο All Star Game 2018 που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, καθώς μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς συγκέντρωσαν τις δύο μεγαλύτερες ψηφοφορίες.

Βάσει του νέου κανονισμού στο NBA, οι δύο κορυφαίοι αστέρες θα επιλέξουν τους παίκτες που θα έχουν μαζί τους στις ομάδες τους, μια και δεν θα γίνει πλέον «διαχωρισμός» Ανατολής και Δύσης στο All Star Game. Μάλιστα, ο Στεφ Κάρι αποκάλυψε πως θα ήθελε στην ομάδα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δεν ξέρω ακόμα ποιοι θα είναι οι αναπληρωματικοί, οπότε θα πρέπει να επιλέξω από τους βασικούς και ο Γιάννης θα είναι πιθανότατα ένας από αυτούς. Κάρφωσε μπροστά μου πέρυσι, οπότε μάλλον θα πρέπει να τον πάρω στην ομάδα μου για να μην συμβεί ξανά», ήταν τα λόγια του Αμερικάνου σούπερ σταρ.

Is there a random guy beyond LeBron or your teammates you'd like to have on your team?

Steph Curry: "Giannis. He dunked on me last year. May have to get him on my team so that doesn't happen again" pic.twitter.com/RUXK8fRiY5

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 19, 2018