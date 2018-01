Επικό βίντεο: Τα… σπάνε οι αφιερώσεις των παικτών του Ολυμπιακού

Share Share Pin +1 Shares 0

Τρεις συμπαίκτες τους και να τους αφιερώσουν από ένα τραγούδι κλήθηκαν να επιλέξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Το βίντεο που ετοίμασε το Eurohoops μιλάει από μόνο του…

Βαγγέλης Μάντζαρης

Στον Πρίντεζη: “Κουπεπέ, κουπεπέ”

Στον Παπανικολάου: “Οσα χρόνια κι αν περάσουν…”

Στον Σπανούλη: “Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά”

Γιώργος Μπόγρης

Στον Μάντζαρη: “I wanna be your dog”

Στον Σπανούλη: “Enter the sandman”

Στον Παπανικολάου: “Wild thing”

Γιώργος Πρίντεζης

Στον Παπαπέτρου: “Ολα είναι στο μυαλό”

Στον Παπανικολάου: “H Ιτιά”

Στον Μάντζαρη: “Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα”

Ιωάννης Παπαπέτρου

Στον Παπανικολάου: “Το αηδόνι”

Στον Πρίντεζη: “Είχα κάποτε μια αγάπη”

Κώστας Παπανικολάου

Στον Πρίντεζη: “Θα ζήσω ελεύθερο πουλί”

Στον Μάντζαρη: “Πάρ’ το απόφαση, είσαι μια χαμένη υπόθεση”

Στον Παπαπέτρου: “Λογικά να φύγω πρέπει”