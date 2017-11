Tο μονοθέσιο του Μίκαελ Σουμάχερ πουλήθηκε 7,5 εκατ. δολάρια [εικόνα]

Ο Μίκαελ Σουμάχερ συνεχίζει να δίνει την μάχη για να μείνει ζωντανός μετά το σοβαρό ατύχημα του κάνοντας σκι τον Δεκέμβριο του 2013, αλλά το όνομα του είναι ακόμη πολύ «δυνατό» εμπορικά.

Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα σε δημοπρασία που έγινε στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Συγκεκριμένα, στο «Contemporary Art Evening Sale» του Sotheby, ανάμεσα στα εκθέματα ήταν και η Ferrari F2001, το μονοθέσιο με το οποίο ο Γερμανός οδηγός έτρεχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2001, το οποίο και κατέκτησε στο τέλος.

The car with which Michael Schumacher won his fourth #F1 world championship has been sold at auction for a record £5.7 million: https://t.co/q0kTM14TKb pic.twitter.com/4s6Q9PLkYD

— Auto Express (@AutoExpress) November 17, 2017