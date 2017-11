«Αντίο» με δάκρυα από τον Μπουφόν!

Τέλος εποχής για τον Τζανλουίτζι Μπουφόν! Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την απόσυρση απ’ την εθνική Ιταλίας, ύστερα απ’ την αδυναμία της «σκουάντρα ατζούρα» να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018.

Η ομάδα του Τζιαν Πιέρο Βεντούρα αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με τη Σουηδία και σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου αγώνα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο «Τζίτζι» γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

«Έχουμε υπερηφάνεια, δύναμη και θα σηκωθούμε όπως κάνουμε πάντα. Αποχωρώ απ’ την εθνική ομάδα, αλλά αφήνω τη θέση στον σπουδαίο Τζίτζιο Ντοναρούμα και τον Ματία Περίν, που είναι ικανότατοι. Μία αγκαλιά σε όλους, ειδικά σ’ αυτούς που μοιράστηκα το υπέροχο ταξίδι. Το τελευταίο παιχνίδι μου ήταν θέμα χρόνου. Τα δάκρυα δεν είναι για εμένα. Είναι για τον αποκλεισμό της Ιταλίας απ’ το Μουντιάλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπουφόν είχε ανακοινώσει ούτως ή άλλως πως, αν η Ιταλία προκρινόταν στο Μουντιάλ, θα ήταν η τελευταία μεγάλη διοργάνωση για τον ίδιο, αφού στη συνέχεια θα αποχωρούσε απ’ τη δράση. Ωστόσο, λόγω του αποκλεισμού επισπεύσθηκε η ανακοίνωση της αποχώρησης. Αυτό σημαίνει πως ο 40χρονος τερματοφύλακας δεν θα καταφέρει να «σπάσει» το ρεκόρ περισσότερων παρουσιών σε τελική φάση Μουντιάλ, μένοντας στις πέντε, όπως οι Λόταρ Ματέους και Αντόνιο Καρμπαχάλ.

No Italy in #FifaWorldCup2018 #ItaliaSvezia. 'Not sorry for myself but for Italian football', said a crying legend #Buffon heartbreaking moment. And he retires pic.twitter.com/KgnQsimDNJ

— Jayanta Oinam (@OinamJayanta) November 13, 2017