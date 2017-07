Οριστικό: Στον Ολυμπιακό ο Οφόε

O Βάντις Οτζίτζα-Οφόε, το έβδομο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού!

Όπως αναμενόταν, οι ερυθρόλευκοι έκαναν και επίσημα δικό τους τον Βέλγο μέσο, ο οποίος… καπάκια θα βρεθεί στο Βέλγιο για να ενταχθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, δε, ο 28χρονος άσος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με την προοπτική που ανοίγεται στην καριέρα του, αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας για την αγάπη που… ήδη του δείχνει, ενώ τέλος έθεσε τους στόχους του για τη νέα σεζόν (κι όχι μόνο)!

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Βάντις Οτζίτζα-Οφόε».

Στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Βέλγος μέσος επεσήμανε: «Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ, είναι προφανής: Είμαι εδώ για να συνεισφέρω στην επιτυχία της ομάδας. Ευελπιστώ ότι θα καταφέρω και θα βοηθήσω την ομάδα μου, να επιστρέψει στο Champions League και να κερδίσει τον τίτλο στην Ελλάδα, φυσικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, πρώτα από όλα, τους φιλάθλους της ομάδας, για τα μηνύματα τα οποία έχω ήδη λάβει. Φυσικά, ανυπομονώ να τους γνωρίσω στο γήπεδο! Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα επιτυχημένο… πάντρεμα, εκείνοι και εγώ και ότι μαζί θα κερδίσουμε πολλά παιχνίδια και πολλά τρόπαια!».

Το who is who του Οφόε

Ο Βάντις Οτζίτζα-Οφόε (1,85μ.) γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1989 στο Ghent του Βελγίου. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις Ακαδημίες της Anderlecht στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Το 2007 έκανε το μεγάλο βήμα και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα του βελγικού συλλόγου και την επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή για το Hamburger SV. Μετά από έναν χρόνο στη γερμανική ομάδα επέστρεψε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Club Brugge, με την οποία σε 5 χρόνια ξεπέρασε τις 160 συμμετοχές.

Το 2014 πήρε μεταγραφή για την αγγλική Norwich, ενώ για έναν χρόνο δόθηκε δανεικός στην Rotherham United. Τον Αύγουστο του 2016 η Legia Warszawa τον αγόρασε από την αγγλική ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο και αναδείχθηκε μάλιστα mvp του πολωνικού πρωταθλήματος. Με τον πολωνικό σύλλογο κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα, ενώ και το 2008 αναδείχθηκε κυπελλούχος Βελγίου με την Anderlecht.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες του Βελγίου, αλλά και με την Ανδρών.