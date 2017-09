Όταν ο Ερίκ Αμπιντάλ συστήνεται ως… «Σπανοβαγγελοδημήτρης [βίντεο]

Χρόνια πολλά τεράστιε (αθλητή και άνθρωπε) Ερίκ Αμπιντάλ @lavavi1220 Αξέχαστες στιγμές σε σκηνοθεσία αν θυμάμαι καλά του Παύλου! #abidal #olympiacos #family

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Sep 11, 2017 at 11:45am PDT