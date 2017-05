10 χρόνια OUTLOOK FESTIVAL: Official launch party by Innersense

Το OUTLOOK FESTIVAL είναι το μεγαλύτερο μουσικό Bass Music & Culture Festival στην Ευρώπη, και πραγματεύεται με ήχους που έχουν την βάση τους στις χαμηλές συχνότητες, όπως Reggae, Dub, Dubstep, Hip Hop, Grime, Breaks, Jungle, Drum’n’Bass.

Πραγματοποιείται στο τέλος κάθε καλοκαιριού, σε ένα εγκαταλειμμένο Ρωμαϊκό οχυρό στα παράλια της Pula στην Κροατία, διαρκεί πέντε ημέρες και αποτελείται από διάφορες σκηνές και πλωτά party σε πλοία, με Highlight το Opening event που γίνεται στο διατηρητέο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο που βρίσκεται μέσα στην πόλη !

Φέτος, το OUTLOOK FESTIVAL γιορτάζει τα 10 χρόνια του, θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 10 Σεπτεμβρίου και όπως ήταν αναμενόμενο, το Line Up του είναι πραγματικά εντυπωσιακό, φιλοξενώντας πάνω από 200 ! κορυφαίους καλλιτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους DJ Shadow, Roots Manuva, Ghostface Killah, Foreign Beggars, Goldie, LTJ Bukem, Fabio, Randall, Rockwell, Spectrasoul, Mad Professor, Dizzee Rascal, Alix Perez, Calibre, Congo Natty, David Rodigan, Dirty Dike, DJ Marky, Dub Phizix & Strategy, Emperor, Enei, Flowdan, Fleck, Loefah, Marcus Intalex, MC DRS, Mungo’s HiFi, Ocean Wisdom, Sam Binga, Shy FX, Skeptical, The Bug, κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες για το Outlook Festival ΕΔΩ

Η INNERSENSE PRODUCTIONS παράγει Events που σχετίζονται με την κουλτούρα του μπάσου και των Breaks από το 1996 και για είκοσι ένα (21) συνεχόμενα χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για την δημιουργία της Bass Culture στην χώρα μας.

Η INNERSENSE PRODUCTIONS σε όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει πάνω από 70 διεθνείς καλλιτέχνες, τους περισσότερους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πλαισιωμένους από πληθώρα Ελλήνων καλλιτεχνών και θεωρείται η πιο συνεπής και αξιόπιστη ομάδα διοργάνωσης Events του συγκεκριμένου χώρου και μία από τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες γενικότερα.

INNERSENSE on Facebook: www.facebook.com/we.are.INNERSENSE

Ως OFFICIAL PARTNER του OUTLOOK FESTIVAL στην Ελλάδα, η INNERSENSE PRODUCTIONS παρουσιάζει το 10 YEARS OF OUTLOOK FESTIVAL – OFFICIAL ATHENS LAUNCH PARTY, την Παρασκευή 12 Μαϊου, στο Μικρό Café (Ερυθραίας 2, Μετρό Περιστέρι).

Το event θα φιλοξενήσει τον ήχο και το Vibe του Outlook Festival και η είσοδος θα είναι συμβολική στα 5 ευρώ ΜΕ μπύρα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους να γνωρίσουν την κουλτούρα του μπάσου και των Breakbeats.

Special Guest θα είναι ο Βρετανός ζωντανός θρύλος της Drum’n’Bass, DOC SCOTT.

O DOC SCOTT είναι ένας ζωντανός θρύλος, ένας καλλιτέχνης που ανήκει στην Elite της παγκόσμιας Drum’n’Bass σκηνής. Ξεκινώντας την καριέρα του από την θρυλική Reinforced (το πρώτο label των 4 hero), συνεχίζοντας στην διάσημη Metalheadz (το Label του Goldie, στο οποίο ήταν συνιδρυτής) και καταλήγοντας στην δημιουργία του δικού του Label, την 31 Records, o DOC SCOTT ήταν πάντα πρωτοπόρος.

Τόσο σαν καλλιτέχνης, αφού ευθύνεται για κάποιες από τις ιστορικότερες και καθοριστικότερες Hardcore και Drum’n’Bass παραγωγές, όπως τα “Shadowboxing”, “Here Come The Drumz”, “NHS”, “Swarm”, “Unofficial Ghost”, “Far Away”, “Tokyo Dawn” και “Liquid Fingers”, αλλά και σαν Ιδιοκτήτης Δισκογραφικής Εταιρίας (31 Records), καθώς ευθύνεται για την ανάδειξη ταλέντων όπως οι Pendulum και Marcus Intalex, με μόνο κίνητρο την κυκλοφορία πρωτοποριακών κομματιών σε κάθε εποχή.

Πάνω από όλα όμως, ο DOC SCOTT είναι ένας εκ των κορυφαίων Drum’n’Bass DJ’s στον πλανήτη, καθώς φημίζεται για τον τρόπο που περνάει από το ένα είδος στο άλλο με άψογη ροή και τεχνική, έχοντας κατορθώσει να παρουσιάσει ότι πιο φρέσκο από όλο το φάσμα του Drum’n’Bass στο κάθε του DJ Set.

Ο Βρετανός DOC SCOTT , θα πλαισιωθεί από τους Έλληνες εκπροσώπους του Bass ήχου Junior SP. και Cryogenics.

Featuring

DOC SCOTT ( 31 Records, Metalheadz )

JUNIOR SP. ( Innersense )

CRYOGENICS ( Evil Audio, Omni Music )

Friday 12 May 2017

Μikro Cafe – 2 Erythreas Street, Peristeri Metro Station, Athens

Entrance Fee 5euros Including Beer