Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ: Διεκδικεί βραβείο ο «Αστακός» του Λάνθιμου!...

Ολοκληρώθηκε η μετάδοση των υποψηφιοτήτων για τα 89α βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο Samuel Goldwyn Theater του Λος Άντζελες από τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν, τον ηθοποιό Κεν Γουατανάμπε (και οι δύο έχουν βρεθεί υποψήφιοι σε παλαιότερες τελετές), καθώς και από τις βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς Μπρι Λάρσον, Τζένιφερ Χάντσον, τον βραβευμένο διευθυντή φωτογραφίας Εμάνουελ Λουμπέσκι και την Πρόεδρο της Ακαδημίας Σέριλ Μπουν Άιζακς.

Oι υποψηφιότητες των Όσκαρ φέτος είχαν όμως και μία έκπληξη: Tην υποψηφιότητα του Αστακού για Καλύτερο Σενάριο!

Καλύτερη Ταινία

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ (Arrival)

Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge)

Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land)

Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea)

Μπάρι Τζένκινς (Moonlight)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Κέισι Άφλεκ (Manchester by the Sea)

Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)

Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)

Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)

Ντένζελ Γουόσινγκτον (Fences)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)

Ρουθ Νέγκα (Loving)

Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)

Έμα Στόουν (La La Land)

Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μαχέρσαλα Άλι (Moonlight)

Τζεφ Μπρίτζες (Hell or High Water)

Λούκας Χέτζες (Manchester by the Sea)

Ντεβ Πατέλ (Lion)

Μάικλ Σάνον (Nocturnal Animals)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Figures)

Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester By the Sea)

Διασκευασμένο Σενάριο

Arrival

Fences

Hidden Figures

Loving

Moonlight

Πρωτότυπο Σενάριο

Hell or High Water

La La Land

Ο Αστακός

Manchester by the Sea

20th Century Women

Μουσική

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Κοστούμια

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Μεϊκάπ-Κομμώσεις

A Man Called Ove

Star Trek: Beyond

Suicide Squad

Ήχος

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Μιξάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

