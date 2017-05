Στον Πειραιά ο ροκ μύθος της Εβίτας

Η πολυβραβευμένη ροκ όπερα «Εvita», ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ διεθνώς, έρχεται για πρώτη φορά στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Πειραιά από την Τετάρτη 3 Μαΐου.

Την πρώτη κυρία της Αργεντινής, την Εύα Περόν -ή Εβίτα, όπως χαϊδευτικά ήθελε να την αποκαλεί ο λαός- υποδύεται η Νάντια Μπουλέ. «Το μιούζικαλ σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Περόν, μιας δυναμικής γυναίκας με έντονη προσωπικότητα, η οποία λατρεύτηκε ως ιερό σύμβολο από το λαό της Αργεντινής», περιγράφει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μαλισσόβας, ο μετρ των υπερπαραγωγών και μουσικοθεατρικών παραγωγών «Μια Ελλάδα Θέατρο», «Πιαφ», «Ας ερχόσουν για λίγο» (για τη ζωή του Μιχάλη Σουγιούλ).

Σύζυγος του πρώην Αργεντινού δικτάτορα Χουάν Περόν, η Εβίτα, ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία στις δεκαετίες του ‘40 και του ’50 και καταγράφηκε στην παγκόσμια Ιστορία ως «η αγία των φτωχών». «Το μιούζικαλ αφηγείται την εξέλιξή της από την ταπεινή και φτωχή καταγωγή της μέχρι τον πλούτο και τη δύναμη που απέκτησε. Προσωπικά είδα μια Εβίτα πιο ευαίσθητη και ευάλωτη απ’ όλες εκείνες που έχουν κατατεθεί σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την έκρηξη χαράς και ταλέντου από όλο το καστ επιχειρήσαμε να συνθέσουμε το μύθο της Εβίτας αλά ελληνικά», σχολιάζει ο κ. Μαλισσόβας.

Για το αν υπάρχουν σήμερα προσωπικότητες σαν την Εβίτα ο πολυσχιδής σκηνοθέτης σχολιάζει: «Ηταν η εποχή που η Αργεντινή είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η Εβίτα συγκέντρωσε πόρους και τους έδωσε στο λαό. Γι’ αυτό λατρεύτηκε ως ένα ιερό τέρας από τους Αργεντινούς. Η Εβίτα κατάφερε να μαγνητίσει και να συγκινήσει 40.000.000 κόσμο. Από το πρόσφατο παρελθόν μάς φανερώνεται ότι υπήρχαν τέτοιες προσωπικότητες. Ωστόσο σήμερα η κοινωνία έχει αλλάξει. Ολα έχουν γίνει πιο μικρά και ασήμαντα σε σχέση με την ανθρωπιά. Ο χρόνος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και δεν σ’ αφήνει να σκεφτείς. Για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να ξεχωρίσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο και να… σπάει το κοντέρ».

Στην παράσταση επί σκηνής βρίσκονται 54 συντελεστές, ενώ την απόδοση κειμένου υπογράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και τη διεύθυνση ορχήστρας ο Αλέξιος Πρίφτης. Στην Εβίτα «δεν υπάρχει πρόζα», λέει ο κ. Μαλισσόβας και συνεχίζει: «Είναι μια ροκ όπερα, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που έχει πολλές απαιτήσεις. Η ιδιαιτερότητα του έργου είναι ότι πρέπει να ακροβατήσεις πάνω στο τραγούδι και να παραμείνεις όρθιος. Στην αρχή φοβήθηκα, αλλά μετά πιστεύω ότι τα καταφέραμε». Τα τραγούδια θα ακουστούν στα ελληνικά. «Διαχρονικά κομμάτια όπως τα “Don’t cry for me Argentina”, “On This Night of a Thousand Stars” και “You must love me”, ερμηνεύονται στα ελληνικά». Το τελευταίο μάλιστα θυμίζουμε ότι έχει πάρει Oscar καλύτερου τραγουδιού.

Στην παράσταση θα συμμετέχει 10μελής παιδική χορωδία, ενώ την εμβληματική μουσική του Αντριου Λόιντ Βέμπερ θα ερμηνεύσει ζωντανά η Majestic Symphonic Orchestra. Το μιούζικαλ έχει μια θριαμβευτική υποδοχή στο πέρασμα των χρόνων. Μετρά περισσότερα από 20 μεγάλα βραβεία και ένα βραβείο Οσκαρ στην κινηματογραφική μεταφορά του.

Ο Δημήτρης Μαλισσόβας εδώ και αρκετά χρόνια διακρίνεται για τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις, ένα δύσκολο είδος, που όμως φαίνεται ότι κερδίζει κοινό και κριτικούς. Στην ερώτηση ποια είναι η συνταγή των επιτυχιών στο μουσικό θέατρο, ο ίδιος παραδέχεται πως «είναι εργασιομανής και τελειομανής. Τυχαίνει μάλιστα να συνεργάζομαι με εξίσου στρατιώτες επαγγελματίες και ταλαντούχους καλλιτέχνες. Επίσης, το μουσικό θέατρο είναι ένας είδος που στη χώρα μας πάει πολύ καλά. Το κοινό φαίνεται ότι έχει αγκαλιάσει το μουσικό θέατρο γιατί γίνονται και σημαντικές δουλειές. Οι θεατές ξέρουν ότι θα δουν μια παράσταση που θα τους αντιπροσωπεύσει, θα διασκεδάσουν και θα χαλαρώσουν. Πάντως, όλα τα είδη θεάτρου στη χώρα μας έχουν ανάπτυξη. Γίνονται πολλές και σημαντικές παραστάσεις, παρά την κρίση. Η παράσταση καταγράφεται στην Ιστορία από την ποιότητά της και την αντοχή της στο χρόνο».

Ολα ξεκίνησαν το 1972…

Ηταν το 1972 όταν ο στιχουργός Τιμ Ράις άκουσε στο ραδιόφωνο για την ιστορία της Εύα Περόν, της δεύτερης συζύγου του προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Η ιστορία της τον μαγνήτισε και ζήτησε από το φίλο του και συνθέτη Αντριου Λόιντ Βέμπερ να φτιάξουν ένα μιούζικαλ γύρω από την πολυτάραχη ζωή αυτής της γυναίκας. Το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο διπλό άλμπουμ με την Τζούλι Κόβινγκτον στο ρόλο της Εβίτα. Η επιτυχία που σημείωσε οδήγησε στο ανέβασμα του μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου το 1978, με την Ελέιν Πέιτζ, στον κεντρικό ρόλο και στο Broadway, ένα χρόνο αργότερα, με την Πάρι Λουπόν, σε πρώτη σκηνοθεσία του θρυλικού Χάρολντ Πρινς. Το 1996, το έργο μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη με τη «like a virgin» Μαντόνα, ενώ το 2006 το μιούζικαλ ξανανέβηκε στο Adelphi Theatre του Λονδίνου με την αργεντινής καταγωγής Ελενα Ρότζερ, με αφορμή την 25η επέτειό του. To 2012, η «Evita» ανέβηκε στο Broadway με πρωταγωνιστή τον Ρίκι Μάρτιν, ενώ την περίοδο 2013 – 2014, το μιούζικαλ επανήλθε στην Αγγλία.

Info

«ΕVITA»

Μιούζικαλ των Αντριου Λόιντ Βέμπερ και Τιμ Ράις.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Παίζουν: Νάντια Μπουλέ, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μιχάλης Ψύρρας, Αλεξ Οικονόμου, Μαρία Δελετζέ

Εναρξη: Τετάρτη 3 Μαΐου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή: 20.30, Παρασκευή, Σάββατο: 21.00

Τιμές εισιτήριων: 15 € – 30 €

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ

