«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το έργο-ορόσημο του πολυβραβευμένου αμερικανού δραματουργού Edward Albee [Έντουαρντ Άλμπη] «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο ρεπερτόριο του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται, αυτή την περίοδο, στο Θέατρο Harold Pinter του Λονδίνου, σε μια νέα παραγωγή, η οποία έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τον βρετανικό Τύπο, όχι μόνο για τις έξοχες ερμηνείες των ηθοποιών της αλλά και για την καλλιτεχνική της αρτιότητα. Αυτή τη σπουδαία παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατρόφιλοι στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από το Λονδίνο. Η προβολή συνοδεύεται από ελληνικούς υπότιτλους (μετάφραση Ερρίκου Μπελιέ) και ενδείκνυται για άτομα άνω των 12 ετών.

Στο καστ συμμετέχουν τέσσερις ηθοποιοί με σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό τους για τις θεατρικές τους ερμηνείες, αλλά και με συμμετοχές σε γνωστές κινηματογραφικές ταινίες. Τον ρόλο της Μάρθας υποδύεται η συγκλονιστική Imelda Staunton [Ιμέλντα Στώντον] (Gypsy, Vera Drake, Harry Potter ), βραβευμένη με Olivier και BAFTA awards, ενώ τον Τζωρτζ ενσαρκώνει ο Conleth Hill [Κόνλεθ Χιλ](Game Of Thrones, The Producers) που έχει κερδίσει και αυτός βραβείο Olivier. Μαζί τους επί σκηνής, δύο αξιόλογοι ηθοποιοί της νεότερης γενιάς: ο Luke Treadaway [Λουκ Τρένταγουεϋ] (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, Fortitude, The Hollow Crown), επίσης βραβευμένος με Olivier Award, και η Imogen Poots [Ίμοτζιν Πουτς] (A Long Way Down, Jane Eyre) που, με το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;», κάνει το ντεμπούτο της στο West End.

Την παράσταση σκηνοθετεί ο James McDonald [Τζέημς Μακ Ντόναλντ], με μακρά θητεία στο Royal Court, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το σύγχρονο θέατρο και έχει παρουσιάσει δουλειές του στη Νέα Υόρκη, σε θέατρα του Λονδίνου και στο West End. Το έργο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» είναι μια ακόμη εξαιρετική παραγωγή της φετινής σειράς μεταδόσεων Νational Theatre Live, τις οποίες προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council.

Λίγα λόγια για το έργο

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;»

Γράφτηκε στα 1962, πρωτοπαρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο Θέατρο Billy Rose της Νέας Υόρκης, βραβεύτηκε με Τόνυ το 1963 και θεωρείται ότι έθεσε σε νέα βάση το μεταπολεμικό αμερικανικό θέατρο. Ο τίτλος του έργου αποτελεί παράφραση του διάσημου τραγουδιού «Ποιος φοβάται τον Μεγάλο Κακό Λύκο;» («Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?») που ακούγεται στη διάσημη ταινία «Τα τρία γουρουνάκια» του Ντίσνεϋ, με τον Άλμπη να αντικαθιστά το όνομα του Λύκου με εκείνο της μεγάλης βρετανίδας συγγραφέως Virginia Woolf.

Η υπόθεση

Είναι περασμένα μεσάνυχτα στο campus ενός αμερικανικού κολεγίου και, ύστερα από ένα πάρτι, η Μάρθα, προς μεγάλη δυσαρέσκεια του συζύγου της, Τζωρτζ, προσκαλεί στο σπίτι τους έναν νεαρό καθηγητή, τον Νικ, και τη γυναίκα του, Χάνυ, για ένα ποτό. Καθώς το αλκοόλ ρέει άφθονο και η αυγή πλησιάζει, ο Τζωρτζ και η Μάρθα παρασύρουν το νεαρό ζευγάρι σε ένα ανελέητο τοξικό παιχνίδι. Η κατάσταση θα κλιμακωθεί επικίνδυνα όταν θα πέσουν οι μάσκες και βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα βγουν στην επιφάνεια, με καταστροφικές συνέπειες και για τα δύο ζευγάρια.

NT LIVE – «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» («Who’s Afraid of Virginia Woolf?»)

του Edward Albee (1928-2016)

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες περίπου (με διάλειμμα μεταξύ Α΄ και Β΄ Πράξης και σύντομης παύσης μεταξύ Β΄ και Γ΄ Πράξης)

Η παράσταση ενδείκνυται για άτομα άνω των 12 ετών

Διανομή

Μάρθα IMELDA STAUNTON

Τζωρτζ CONLETH HILL

Χάνυ IMOGEN POOTS

Νικ LUKE TREADAWAY

Συντελεστές

Σκηνοθεσία JAMES MACDONALD

Σκηνικά-κοστούμια TOM PYE

Σχεδιασμός φωτισμών CHARLES BALFOUR

Ηχητικός σχεδιασμός & σύνθεση μουσικής ADAM CORK

Παραγωγή SONIA FRIEDMAN PRODUCTIONS

Τιμές εισιτηρίων

15 € και 8 € (φοιτητικά)

Πληροφορίες

210 72.82.333

www.megaron.gr