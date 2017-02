Σάλος για τα Oσκαρ της γκάφας – Καρέ-καρέ τα λάθη που θα μείνουν στην ιστορία

εΕνα ασύλληπτο λάθος ή αλλιώς ένα «λάθος για Όσκαρ» συνέβη στην 89η τελετή απονομής των Όσκαρ όταν ανακοινώθηκε, λανθασμένα τελικά, ότι το μεγάλο βραβείο για την Καλύτερη Ταινία λαμβάνει το «La La Land».

Την ανακοίνωση έκανε ο Γουόρεν Μπίτι, ο οποίος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι του έδωσαν την ανακοίνωση που περιλάμβανε τη νίκη της Εμμα Στόουν στην κατηγορία Α΄Γυναικείος Ρόλος.

Το λάθος ήταν τεράστιο καθώς οι συντελεστές του «La La Land» είχαν ήδη ανέβει στη σκηνή και είχαν βγάλει λόγο, και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να κατέβουν.

Συγκεκριμένα οι δύο παραγωγοί του μιούζικαλ, το οποίο εθεωρείτο το μεγάλο φαβορί εδώ και εβδομάδες ευχαριστούσαν την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμή, όταν ένας από αυτούς αντιλήφθηκε το λάθος ενώπιον εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών σε μια βραδιά που μεταδιδόταν απευθείας παγκοσμίως και το ανακοίνωσε ότι ο σωστός νικητής του μεγαλύτερου βραβείου ήταν η ταινία «Μoonlight».

Το ίδιο βραβείο διεκδικούσαν οι ταινίες «Η Άφιξη» («Arrival») του Ντενί Βιλνέβ, «Fences» του Ντένζελ Ουάσινγκτον, «Αντιρρησίας συνείδησης» (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον, «Πάση Θυσία» («Hell or High Water») του Ντέιβιντ Μακένζι, «Αφανείς Ηρωίδες» («Hidden Figures») του Θίοντορ Μέλφι, «La La Land» του Ντέιμιεν Σαζέλ, «Lion» του Γκαρθ Ντέιβις και «Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα» («Manchester by the Sea») του Κένεθ Λόνεργκαν.

Η εταιρεία PricewaterhouseCoopers, που έχει την ευθύνη για τη διαδικασία, έβγαλε ανακοίνωση για το λάθος: Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη από το Moonlight, το La La Land, τον Warren Beatty, τη Faye Dunaway, και τους τηλεθεατές των Oscar για το λάθος που έγινε. Δόθηκε φάκελος λάθος κατηγορίας στους παρουσιαστές και μόλις έγινε αντιληπτό, διορθώθηκε. Επί του παρόντος διεξάγεται έρευνα για αυτό και μετανιώνουμε βαθιά. Εκτιμούμε τον τρόπο που η Ακαδημία, το ABC και ο Jimmy Kimmel χειρίστηκαν την κατάσταση».

Και άλλη γκάφα

Η μεγάλη γκάφα κατά την ανακοίνωση του Όσκαρ καλύτερης ταινίας δεν ήταν η μοναδική στην χθεσινή τελετή απονομής, καθώς η φωτογραφία μιας παραγωγού, εν ζωή, βρέθηκε κατά λάθος μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας του κινηματογράφου που απεβίωσαν.

Όταν άρχισε η παρουσίαση των φωτογραφιών, φόρος τιμής για όσους χάθηκαν, στην μεγάλη οθόνη του Ντόλμπι Θίατερ στο Λος Άντζελες, η Τζαν Τσάπμαν, μια Αυστραλή παραγωγός, ανακάλυψε με τρόμο ότι το πρόσωπό της φιγουράριζε πάνω από το όνομα της φίλης της και συμπατριώτισσάς της, Τζάνετ Πάτερσον, που απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2016, όπως γράφει το περιοδικό Variety.

«Εξεπλάγην που χρησιμοποίησαν την φωτογραφία μου αντί της καλής μου φίλης και παλιάς μου συνεργάτιδας Τζάνετ Πάτερσον» είπε η Τσάπμαν στο περιοδικό.

«Είμαι ζωντανή και καλά στην υγεία μου. Συνεχίζω να εργάζομαι ως παραγωγός».

«Η Τζάνετ ήταν πολύ όμορφη και είχε προταθεί τέσσερις φορές για βραβείο Όσκαρ, είναι πραγματικά απογοητευτικό που ένα τέτοιο σφάλμα δεν ανακαλύφθηκε νωρίτερα».

Η ενδυματολόγος Τζάνετ Πάτερσον απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών στην Αυστραλία, την 21η Οκτωβρίου του 2016, σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB.

Είχε συνεργαστεί με την Τζαν Τσάπμαν στην ταινία «Μαθήματα πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον (1993).