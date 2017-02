«Επική» γκάφα στα Όσκαρ – Ανακοίνωσαν λάθος καλύτερη ταινία [βίντεο]

Ενα ασύλληπτο λάθος ή αλλιώς ένα «λάθος για Όσκαρ» συνέβη στην 89η τελετή απονομής των Όσκαρ όταν ανακοινώθηκε, λανθασμένα τελικά, ότι το μεγάλο βραβείο για την Καλύτερη Ταινία λαμβάνει το «La La Land».

Την ανακοίνωση έκανε ο Γουόρεν Μπίτι, ο οποίος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι του έδωσαν την ανακοίνωση που περιλάμβανε τη νίκη της Εμμα Στόουν στην κατηγορία Α΄Γυναικείος Ρόλος.

Το λάθος ήταν τεράστιο καθώς οι συντελεστές του «La La Land» είχαν ήδη ανέβει στη σκηνή και είχαν βγάλει λόγο, και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να κατέβουν.

‘La La Land’ producer: «There’s a mistake. ‘Moonlight’, you guys won Best Picture. This is not a joke.» #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW — Hollywood Reporter (@THR) 27 Φεβρουαρίου 2017

Συγκεκριμένα οι δύο παραγωγοί του μιούζικαλ, το οποίο εθεωρείτο το μεγάλο φαβορί εδώ και εβδομάδες ευχαριστούσαν την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμή, όταν ένας από αυτούς αντιλήφθηκε το λάθος ενώπιον εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών σε μια βραδιά που μεταδιδόταν απευθείας παγκοσμίως και το ανακοίνωσε ότι ο σωστός νικητής του μεγαλύτερου βραβείου ήταν η ταινία «Μoonlight».

Το ίδιο βραβείο διεκδικούσαν οι ταινίες «Η Άφιξη» («Arrival») του Ντενί Βιλνέβ, «Fences» του Ντένζελ Ουάσινγκτον, «Αντιρρησίας συνείδησης» (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον, «Πάση Θυσία» («Hell or High Water») του Ντέιβιντ Μακένζι, «Αφανείς Ηρωίδες» («Hidden Figures») του Θίοντορ Μέλφι, «La La Land» του Ντέιμιεν Σαζέλ, «Lion» του Γκαρθ Ντέιβις και «Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα» («Manchester by the Sea») του Κένεθ Λόνεργκαν.