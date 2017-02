«Σάρωσε» τα Όσκαρ το La La Land – Καλύτερη ταινία το Moonlight [εικόνες]

Με ένα ασύλληπτο λάθος, που δεν έχει ξαναγίνει σε τελετή απονομής βραβείων, έκλεισε η 89η τελετή των Όσκαρ.

Ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας πάει στο φαβορί La La Land τελικά στη συνέχεια είπαν ότι έγινε λάθος και το βραβείο ανήκει στην ταινία Moonlight!

Δείτε το βίντεο με τη γκάφα:

‘La La Land’ producer: «There’s a mistake. ‘Moonlight’, you guys won Best Picture. This is not a joke.» #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW — Hollywood Reporter (@THR) 27 Φεβρουαρίου 2017

Ο Γουόρεν Μπίτι που ήταν ο παρουσιαστής του βραβείου και ανακοίνωσε το λάθος βράβειο εξήγησε στη συνέχεια ότι του έδωσαν την ανακοίνωση με την οποία η Εμα Στόουν κέρδισε το Οσκαρ Α γυναικείου Ρόλου για το La La Land και εκεί έγινε το μπέρδεμα.

Ο Γούορεν Μπίτι κρατάει τον λάθος φάκελο:

Οπως και να έχει, η στιγμή που οι συντελεστές του La La Land αναγκάζονται να κατέβουν από τη σκηνή πρέπει να είναι από τις πιο άβολες που έχουμε δει ποτέ σε τέτοια τελετή.

Αυτό το λάθος αλλά και μία σειρά αιχμηρών μηνυμάτων προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτά που χαρακτήρισαν τη βραδιά…

Κατά τα λοιπά οι νικητές:

Το Οσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου στην Εμα Στόουν για το La La Land.

Το Οσκαρ Α’ Ανδρικου πάει στον Κέισι Αφλεκ. Είναι το πρώτο Οσκαρ που κερδίζει και αφοράτην ερμηνεία του στην ταινία «Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα» («Manchester by the Sea»).

Ο Κέισι ‘Αφλεκ, που βγαίνει έτσι από τη σκιά του αδελφού του Μπεν, διεδικούσε το ‘Οσκαρ μαζί με τους ‘Αντριου Γκάρφιλντ («Αντιρρησίας συνείδησης»), Ράιαν Γκόσλινγκ («La La Land»), Βίγκο Μόρτενσεν («Captain Fantastic») και Ντένζελ Ουάσινγκτον («Fences»).

Ο Ντέιμιεν Σαζέλ έλαβε το βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας για το μιούζικαλ La La Land, και έγινε στα 32 του χρόνια ο νεότερος σκηνοθέτης που το έχει επιτύχει ποτέ. Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν ο Ντενί Βιλνέβ (Η Άφιξη), ο Μελ Γκίμπσον (Αντιρρησίας Συνείδησης), ο Κένεθ Λόνεργκαν (Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα) και ο Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).

Η Βαϊόλα Ντέιβις έλαβε το βραβείο Β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον. Η Ντέιβις, με δάκρυα στα μάτια, παρέλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για το Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον, στον οποίο απευθύνθηκε με τη φράση «oh captain, my captain», προκαλώντας ζωηρές επευφημίες. Η Ντέιβις, η πρώτη μαύρη ηθοποιός που κατάφερε να είναι τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, ήταν αντιμέτωπη με τη Νεϊόμι Χάρις (Moonlight), τη Νικόλ Κίντμαν (Lion), την Οκτάβια Σπένσερ (Αφανείς Ηρωίδες/Hidden Figures) και τη Μισέλ Ουίλιαμς (Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα/Manchester by the Sea).

Στον 43χρονο Μαχέρσαλα Αλί απονεμήθηκε το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς, όπου παίζει τον διακινητή ναρκωτικών που γίνεται μέντορας ενός φτωχού μικρού αγοριού. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Αλί ήταν υποψήφιος για το χρυσό αγαλματίδιο και είναι ο πρώτος μουσουλμάνος αμερικανός ηθοποιός που έλαβε Όσκαρ. Ο Αλί, παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον δίδαξαν: «ένα πράγμα που μου έλεγαν συνεχώς (…) είναι πως (η υποκριτική) δεν αφορά εσένα. Δεν αφορά εσένα, αφορά τους χαρακτήρες. Υπηρετείς τις ιστορίες και τους χαρακτήρες». Ο Αλί, από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας, υποδύθηκε τον άνθρωπο των λόμπι Ρέμι Ντάντον στη σειρά House of Cards του Netflix. Έχει παίξει επίσης σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, αλλά και στο θέατρο.

Ο Κένεθ Λόνεργκαν έλαβε το βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, αυτό της ταινίας Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea). Οι άλλοι υποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Τέιλορ Σέρινταν (Πάση Θυσία), Ντέιμιεν Σαζέλ (La La Land), Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύνης Φιλίππου (Ο Αστακός) και Μάικ Μιλς (Καταπληκτικές γυναίκες).

Ο Τζάστιν Χόρβιτς έλαβε δύο βραβεία Όσκαρ, του καλύτερου σάουντρακ και του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, όπως αναμενόταν από πολλούς ότι θα κατάφερνε ο συνθέτης της μουσικής μιας ταινίας που θεωρείται πως αναγεννά το είδος των μιούζικαλ, του La La Land.

Η ταινία είχε συγκεντρώσει εξάλλου τις περισσότερες υποψηφιότητες (14) για τα πιο περίβλεπτα κινηματογραφικά βραβεία, κυρίως χάρη στη δουλειά του Χόρβιτς. Ο συνθέτης ευχαρίστησε παραλαμβάνοντας τα αγαλματίδια τον «υπέροχο φίλο του Ντέιμιεν» Σαζέλ, τον σκηνοθέτη της ταινίας, καθώς και «όλους τους μουσικούς του Λος Άντζελες» που συμμετείχαν στην εκτέλεση της δουλειάς του. Το βραβείο πρωτότυπου τραγουδιού έλαβε το «City of Stars». Είναι ιδιαίτερα σπάνιο πως δύο τραγούδια της ταινίας La La Land ήταν υποψήφια για το βραβείο. Το δεύτερο ήταν το «Audition (The Fools Who Dream)».

Η Ζωούπολη (Zootopia) σε σκηνοθεσία των Ριτς Μουρ και Μπάιρον Χάουαρντ, μια αλληγορία για τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, επιστέφοντας μια χρονιά ρεκόρ για τον κολοσσό της Disney, στην οποία το συγκεκριμένο φιλμ είχε ρόλο, αφού τα έσοδα της εταιρείας από τα εισιτήρια ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Η Ντίσνεϊ είχε προσθέσει το ίδιο βραβείο στην τροπαιοθήκη της τόσο το 2014 (με το Frozen) όσο και το 2015 (με το Big Hero Six).

Στο δράμα Ο εμποράκος (Le client/The Salesman) του ιρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαρχάντι απονεμήθηκε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας γαλλικής συμπαραγωγής ήταν απών στον θρίαμβο του έργου του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μια ιρανοαμερικανή, η Ανουσέχ Ανσάρι, διάβασε μια ανακοίνωση εξ ονόματος του σκηνοθέτη, με την οποία εξήγησε ότι απουσίασε σε ένδειξη «σεβασμού προς τους συμπολίτες μου και τους πολίτες άλλων έξι χωρών» αλλά και μετά το «απάνθρωπο (μέτρο) που απαγορεύει την είσοδο μεταναστών στις ΗΠΑ».

Η ταινία που είναι αφιερωμένη στον έκπτωτο αστέρα του αμερικάνικου φούτμπολ Όου Τζέι Σίμσον, το O.J.: Made in America του σκηνοθέτη Έζρα Έντελμαν, έλαβε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια (7 ώρες και 47 λεπτά) και είναι χωρισμένο σε πέντε επεισόδια. Κάτι επίσης περίεργο είναι ότι είχε παραγγελθεί από το αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο ESPN (θυγατρική της Disney), για τη σειρά ντοκιμαντέρ «30 for 30» που προβάλλει.

Πρωταγωνιστής ο Τραμπ

Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ άρχισε την τελετή κάνοντας μια σειρά χιουμοριστικά, πάντως ιδιαίτερα καυστικά σχόλια, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: «αυτό το πρόγραμμα το παρακολουθούν απευθείας εκατομμύρια άνθρωποι, Αμερικανοί και πολίτες 225 και πλέον χωρών σε όλο τον κόσμο, που τώρα μας μισούν», είπε ήδη στην εναρκτήρια φράση του.

Σημειώνοντας πως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από την τελετή των Όσκαρ για να ενωθεί μια διχασμένη χώρα, ο Κίμελ κάλεσε τους αμερικανούς τηλεθεατές να προσπαθήσουν να συμφιλιωθούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους που γνωρίζουν προσωπικά, να προσπαθήσουν να κάνουν μια πολιτισμένη, ανθρώπινη συζήτηση. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, ίσως κάναμε την Αμερική σπουδαία ξανά», συμπλήρωσε, παραπέμποντας στο κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Αφού αστειεύτηκε λίγο για τη δήθεν κόντρα του με τον Ματ Ντέιμον, ο Κίμελ έστρεψε ξανά τα χιουμοριστικά του βέλη προς τον Τραμπ: «Θέλω να πω «Σας ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ»», είπε και απηύθυνε στο κοινό τη ρητορική ερώτηση «εννοώ, θυμάστε πέρσι που φαινόταν σαν τα Όσκαρ να είναι ρατσιστικά;», προκαλώντας θυμηδία και χειροκροτήματα.

Ο Κίμελ συνέχισε τις αιχμές προς τον Τραμπ παρουσιάζοντας τη Μέριλ Στριπ: «από την πολύ μέτρια πρώιμη δουλειά της στον Ελαφοκυνηγό και το Πέρα από την Αφρική ως τις διόλου εντυπωσιακές ερμηνείες της στο Κράμερ εναντίον Κράμερ και την Εκλογή της Σόφι, η Μέριλ Στριπ κατάφερε με τα τηλεφωνήματα να εξασφαλίσει ρόλους σε πάνω από πενήντα ταινίες στην πορεία της ατυχούς της καριέρας».

Πρόσθεσε ότι η ηθοποιός είναι υποψήφια για Όσκαρ για 20ή φορά στην καριέρα της, πριν της ζητήσει να σηκωθεί όρθια για να υποκλιθεί στις οργισμένες επευφημίες όλης της αίθουσας, απευθύνοντάς της την προσφώνηση «η εντελώς υπερτιμημένη Μέριλ Στριπ»—άλλη μια νύξη στον Τραμπ.

Τα πολιτικά σχόλια συνεχίστηκαν όταν η ταινία Ο εμποράκος του Ιρανού Ασγκάρ Φαρχάντι έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η ιρανοαμερικανίδα μηχανικός Ανουσέχ Ανσάρι –η πρώτη γυναίκα από το Ιράν που πήγε στο διάστημα– διάβασε εξ ονόματος του Φαρχάντι ένα μήνυμα καταδίκης του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του Τραμπ.

Ο Κίμελ συνέχισε τις αιχμές για τον Τραμπ, αναφερόμενος στην Ιζαμπέλ Ιπέρ, υποψήφια για βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία Εκείνη: «Δεν έχουμε δει την ταινία σας», είπε, καθώς η γλώσσα της είναι τα γαλλικά, αλλά «σας λατρεύουμε και είμαστε χαρούμενοι που η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας σας άφησε να μπείτε στη χώρα».

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερης ταινίας

Moonlight σε σκηνοθεσία του Μπάρι Τζένκινς

Πρώτου ανδρικού ρόλου

Κέισι Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea), του Κένεθ Λόνεργκαν

Πρώτου γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν για την ερμηνεία της στην ταινία La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Σκηνοθεσίας

Ντέιμιεν Σαζέλ για την ταινία La La Land

Δεύτερου ανδρικού ρόλου

Μαχέρσαλα Αλί για την ερμηνεία του στην ταινία Moonlight

Δεύτερου γυναικείου ρόλου

Βαϊόλα Ντέιβις για την ερμηνεία της στην ταινία Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Πρωτότυπου σεναρίου

Κένεθ Λόνεργκαν, για την ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Διασκευασμένου σεναρίου

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Άλβιν Μακράνι για την ταινία Moonlight

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Ζωούπολη (Zootopia) των Ριτς Μουρ και Μπάιρον Χάουαρντ

Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Ο εμποράκος (Ιράν)

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

O.J.: Made in America

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

«City of Stars» (La La Land) με μουσική του Τζάστιν Χόρβιτς και στίχους των Μπέντζι Πάσεκ και Τζάστιν Πολ