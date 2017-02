«Δράκος»: Η ταινία-σταθμός του αείμνηστου Νίκου Κουνδούρου

Παραμονή Χριστουγέννων. Ένας μοναχικός κι ασήμαντος υπαλληλάκος, ο Θωμάς, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι μοιάζει με τον φοβερό «δράκο της Αθήνας», έναν αδίστακτο κακοποιό που καταζητείται από την αστυνομία.

Στην αρχή τα χάνει κάπως, αλλά στη συνέχεια δέχεται να υποδυθεί το ρόλο του «δράκου», και ως τέτοιος γίνεται αποδεκτός από τα μέλη μιας συμμορίας του υποκόσμου. Η συμμορία, με αρχηγό τον Χοντρό συχνάζει σ’ ένα λαϊκό καμπαρέ και ετοιμάζει ένα μεγάλο κόλπο: την κλοπή ενός στύλου από το ναό του Ολυμπίου Διός και τη διάθεσή του σε ξένους αγοραστές.

Όταν αποκαλύπτεται όμως ότι ο Θωμάς δεν είναι ο πραγματικός δράκος, τα μέλη της συμμορίας που τον πίστεψαν νιώθουν ότι προδόθηκαν και εξεγείρονται. Παρασύρονται σε μαχαιρώματα κι ο Θωμάς, λαβωμένος, μόλις και μετά βίας κατορθώνει να βγει στο δρόμο και να ξεψυχήσει στο πεζοδρόμιο, ενώ η παρουσία ενός σκουπιδιάρικου φανερώνει τον προορισμό του πτώματος.

Πρωτότυπος Τίτλος:

ΔΡΑΚΟΣ (Ο)



Ξένος τίτλος:

OGRE OF ATHENS (THE), VΑMPIRE (THE)

Χρονιά Παραγωγής:

1956



Σκηνοθέτης:

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ



Είδος:

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

Σενάριο:

ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Δ/ντής Φωτογραφίας:

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ



Μοντάζ:

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ



Σκηνογράφος:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ



Ενδυματολόγος:

ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΝΤΕΝΗ



Μουσική Σύνθεση:

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ

Βοηθ. Σκηνοθέτη:

ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Βοηθ. Δ/ντή Φωτογραφίας:

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μακιγιάζ:

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ



Μουσική Εκτέλεση:

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ()

ΦΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΙΘΑΡΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ ()

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ)



Τραγουδιστής:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ



Μηχανικός Ήχου:

ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΚΕΣ



Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, ο Νίκος Κούνδουρος.