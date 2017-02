Όλες οι υποψηφιότητες για το τραγούδι στη σκηνή των Όσκαρ

Γεμάτα εκπλήξεις και πρωτότυπες εμφανίσεις υπόσχονται για τα φετινά Όσκαρ οι διοργανωτές της βραδιάς.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσαν ότι ο Λιν Μάνουελ Μιράντα, ο Στινγκ, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και ο Τζον Λέτζεντ θα είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στην σκηνή των βραβείων και θα παρουσιάσουν το δικό τους σόου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα καλωσορίσουμε αυτούς τους καλλιτέχνες, παγκόσμιας εμβέλειας, στα Όσκαρ. Με την εμφάνιση των καλλιτεχνών δεν θα παρουσιαστούν μόνο οι πέντε έκτακτες υποψηφιότητες στην κατηγορία των πρωτότυπων τραγουδιών, αλλά θα τονιστεί και το γεγονός ότι η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ταινιών», δήλωσαν οι παραγωγοί της βραδιάς Μάικλ Ντε Λούκα και Τζένιφερ Τοντ.

Στη σκηνή μαζί με τον Μιράντα θα ανέβει και η 16χρονη Αουλιί Κραβάλιο, που πρωταγωνιστεί στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Moana» (Βαϊάνα) για τραγουδήσουν το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι της ταινίας «How Far I’ll Go».

Ο Στινγκ θα τραγουδήσει το «The Empty Chair» από την ταινία «Jim: The James Foley Story». Ο Τίμπερλεϊκ θα ερμηνεύσει το τραγούδι του «Can’t Stop The Feeling» από την ταινία «Trolls» (Οι ευχούληδες), ενώ ο Λέτζεντ θα τραγουδήσει το «Audition» και το «City of Stars», από την ταινία «La La Land».

Η βραδιά των Όσκαρ είναι στις 26 Φεβρουαρίου.