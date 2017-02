«Δανεικά Παπούτσια» στο Θέατρο Νέου Κόσμου

Έπειτα από ένα 2ετή κύκλο sold out παραστάσεων στην Αθήνα, με εκτενή περιοδεία στην Ελλάδα και μετακλήσεις στο Λονδίνο (Soas University / The Hellenic Centre), το Παρίσι (Maison d’ Europe et d’ Orient) και το Μιλάνο (Piccolo Teatro), η Χριστίνα Μαξούρη επιστρέφει στην Αθήνα, να περπατήσει για τα τελευταία φορά, στα βήματα αυτών των Παπουτσιών.

‘Δανείζεται’ παλιές και νέες μελωδίες και τις ερμηνεύει a cappella ή με τη συνοδεία τριών ξεχωριστών μουσικών, πλάι σε αποσπάματα από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Λοΐζου, Διονύση Σαββόπουλου, Ελένης Καραΐνδρου, Άγγελου Τριανταφύλλου, George Bizet, Tomas Méndes κ.ά, συνομιλούν με κείμενα των Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Μίλτου Σαχτούρη, Ντίνου Χριστιανόπουλου, Jalaluddin Rumi.

Μια παράσταση που φτιάχτηκε ακολουθώντας κυρίως συναισθηματικούς συνειρμούς, με σκοπό την κατάργηση της απόστασης μεταξύ κοινού κι ερμηνευτή.

Το περιεχόμενο και η δομή, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον χώρο, τη χώρα και τους συμμετέχοντες.

Ιστορικό παράστασης :

Τα Δανεικά Παπούτσια έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, είτε με την πιο λιτή μορφή τους, αυτή του solo & a cappella, είτε με την πιο σύνθετη, έχοντας την πολύτιμη συμβολή σημαντικών τραγουδοποιών και μουσικών.

Εκτός από την Αθήνα (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Playground) έχουν ‘περπατήσει’ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Γιάννενα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία, Πάτρα, Καλαμάτα, Μυστρά, Λευκάδα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαο, Αμοργό, Ναύπλιο, Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο.

Συμμετέχοντες των Δανεικών Παπουτσιών, έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, οι τραγουδοποιοί Νίκος Ξυδάκης, Φοίβος Δεληβοριάς, Απόστολος Ρίζος, Ματούλα Ζαμάνη, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης και Μαρία Παπαγεωργίου, η ραδιοφωνική παραγωγός Όλγα Λασκαράτου και οι μουσικοί: Φώτης Σιώτας, Σοφία Ευκλείδου, Ηλέκτρα Μηλιάδου, Πάνος Λαμπρόπουλος, Παύλος Σπυρόπουλος, Παύλος Μελάς, Σπύρος Μπολοβίνης και Γιάννης Αδριανάκης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιλογή τραγουδιών & κειμένων – Ερμηνεία: Χριστίνα Μαξούρη

Μουσικοί: Βιολί: Μιχάλης Βρέττας, Τσέλο: Σοφία Ευκλείδου, Τρομπόνι: Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ενορχηστρώσεις : Σταύρος Ρουμελιώτης

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιάννης Παξεβάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Συντονισμός παραγωγής: Έφη Κουφοπούλου, Νουρμάλα Ήστυ

ΧΩΡΟΣ

Κεντρική Σκηνή

ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό 13€

Φοιτητικό / Ανέργων 10€