Έτοιμο να… σαρώσει τα Όσκαρ το «La La Land»!

Αναμενόμενο το σημερινό χρονικό των προαναγγελθέντων θριαμβευτών του «θείου» Όσκαρ! Εγώ αποκλείεται να περιμένω για να μάθω. Μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας 27 εν Ελλάδι. Από τώρα κόβω το σβέρκο μου και παίζω τα ρέστα μου. Με το εξής γαλλικό επιφώνημα: Oh la la. This is Oscarland!

Μία η απορία μου: πόσα θα σαρώσει; Πέντε, εφτά, δέκα; Μπορεί. Σίγουρα σενάριο και σκηνοθεσία στον δαιμόνιο, ταλαντούχo, το πιο «καυτό» όνομα του Χόλιγουντ, με το όνομα Ντέμιεν Σαζέλ των μόλις 31 Μαΐων. Και διανοούμενος και αρχιμάστορας της τεχνικής. Σίγουρα το Οσκαρ μουσικής (η μισή υφήλιος την ακούει και την απολαμβάνει). Σίγουρα η χορογραφία, σίγουρα τα κοστούμια (υποψήφια η Ελληνοαμερικανίδα Mary Zophres ή, αλλιώς, Μαρία Ζαφειροπούλου), σίγουρα η καλλιτεχική διεύθυνση. Και σίγουρα η Έμμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ!

Οι λόγοι πολλοί. Είναι η πρώτη φορά, των τελευταίων δεκαετιών, όπου οι «ακαδημαικοί» πέφτουν πάνω σε μια τόσο νεανική ταλεντάρα σκηνοθετική και σεναριακή. Τον Ντέμιεν Σαζέλ εννοώ. Με προηγούμενο επίτευγμα το αριστοτεχνικό και καταιγιστικό «Χωρίς Μέτρο («Whiplash»). Το οποίο, αν και «περιθωριακό», από το πουθενά, απέσπασε τρία Όσκαρ, ανάμεσα τους και Β’ ανδρικού ρόλου για τον Τ.Κ. Σίμονς!

Είναι η πρώτη φορά που το εντελώς αμερικανικό είδος του musical εκσυγχρονίζεται, ανανεώνεται, μεταρρυθμίζεται και από τα νεανικά πλήθη αγκαλιάζεται!

Είναι η πρώτη φορά, των τελευταίων ετών, όπου το αισθηματικό ρομάντζο («boy meets girl») απογειώνεται και για μια ακόμα φορά δικαιώνεται!

Είναι η πρώτη φορά, των τελευταίων ετών, όπου το πρωταγωνιστικό ντουέτο -Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμμα Στόουν- προέρχεται από τις νεανικές εφεδρείες του American Cinema!

Και είναι η πρώτη φορά που το ξεχασμένο και εντελώς αμερικανικό μουσικό ιδίωμα της μουσικής τζαζ, επανέρχεται και καταξιώνεται!

Με απλά λόγια, το «La La Land», το πιο λαχταριστό, επιθυμητό, αγαπησιάρικο, θεαματικό, απολαυστικό, ολίγον σκοτεινό, ολίγον αιρετικό και επί σειρά ετών, το πολυαναμενόμενο αμερικανικό φιλμ, που συνδυάζει θέαμα με κουλτούρα, εμπορικότητα με τέχνη και αισθήματα με ιδιαιτερότητα. Ταυτόχρονα και παλιό και νέο. Και νεανικό και παραδοσιακό. Το δέκα το καλό!

Υποψηφιότητα και για το σενάριο του «Αστακού»

Α, να μην ξεχάσω. Την υποψηφιότητα (σεναρίου) Ευθύμη Φιλίππου και Γιώργου Λάνθιμου για τον «Αστακό». Μην σας εκπλήσσει το γεγονός ότι μία ταινία του 2015 κατέληξε με τόση καθυστέρηση στα Όσκαρ. Απλούστατα, η ταινία προβλήθηκε στις αμερικανικές οθόνες το 2016. Μακάρι να το κερδίσουν. Έτσι κι αλλιώς, ο Λάνθιμος ναι μεν Έλληνας, αλλά κινηματογραφικά εντελώς Άγγλος και Αμερικανός!

Aναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Arrival (Η άφιξη)

Fences

Hacksaw Ridge (Αντιρρησίας Συνείδησης)

Hell or High Water (Πάση θυσία)

Hidden Figures,

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Όσκαρ Α’ Ανδρικού

Κέισι Άφλεκ (Manchester by the sea)

Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)

Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)

Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)

Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences)

Όσκαρ Β’ Ανδρικού

Τζεφ Μπρίτζες (Comancheria)

Μαχερσάλα Άλι (Moonlight

Λούκας Χέτζες (Manchester by the sea)

Μάικλ Σάνον (Νυκτόβια πλάσματα)

Ντεβ Πάτελ (Lion)

Όσκαρ Α’ γυναικείου

Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)

Ρουθ Νέγκα (Loving)

Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)

Εμα Στόουν (La La Land)

Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)

Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Fugures)

Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester by the sea)

Ryan Gosling, Emma Stone

Μουσική

La La Land – Justin Hurwitz

Passengers – Thomas Newman

Lion – Dustin O’Halloran and Hauschka

Moonlight – Nicholas Britell

Jackie – Mica Levi

Τραγούδι

«Audition» (Emma Stone) – La La Land

«Can’t Stop the Feeling!» (Justin Timberlake) – Οι Ευχούληδες

«City of Stars» (Ryan Gosling & Emma Stone) – La La Land

«How Far I’ll Go» (Auli’i Cravalho) – Βαϊάνα

«The Empty Chair’» (J. Ralph & Sting) – Jim: The James Foley Story

Πρωτότυπο σενάριο

Kenneth Lonergan, Μία Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα

Damien Chazelle, La La Land

Taylor Sheridan, Πάση Θυσία

Yorgos Lanthimos/Efthimis Filippou, Ο Αστακός

Mike Mills, 20th Century Women

Διασκευασμένο σενάριο

Barry Jenkins, Moonlight

Eric Heisserer, Η Άφιξη

August Wilson, Fences

Allison Schroeder, Theodore Melfi, Hidden Figures

Luke Davies, Lion

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Ζωούπολη

Κούμπο και οι Δυο Χορδές

Βαϊάνα

Η Κόκκινη Χελώνα

Εγώ, ο Κολοκυθακης

Φωτογραφία

La La Land

Η Άφιξη

Lion

Moonlight

Σιωπή

Μοντάζ

La La Land

Η Άφιξη

Moonlight

Πάση Θυσία

Αντιρρησίας Συνείδησης

Καλλιτεχνική διεύθυνση

La La Land

Η Άφιξη

Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται

Χαίρε Καίσαρ!

Passengers

Κοστούμια

La La Land

Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται

Φάλτσο Σοπράνο

Σύμμαχοι

Jackie

Μακιγιάζ και κομμώσεις

Ο Κύριος Όβε

Star Trek Beyond

Ομάδα Αυτοκτονίας

Ηχος

La La Land

Η Άφιξη

Αντιρρησίας Συνείδησης

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Ηχητικό μοντάζ

La La Land

Sully

Αντιρρησίας Συνείδησης

Η Άφιξη

Deepwater Horizon

Οπτικά εφέ

Deepwater Horizon

Το Βιβλίο της Ζούγκλας

Rogue One: A Star Wars Story

Doctor Strange

Κούμπο και οι Δυο Χορδές

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

OJ: Made in America

13th

Life Animated

I’m not Your Negro

Fire at Sea

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

La Femme et le TGV

Sing (Mindenki)

Timecode

Silent Nights

Ennemis Intérieurs

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Πηγή: Πρώτο Θέμα – Δημήτρης Δανίκας