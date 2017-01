Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2017: Περιοδεία της κινέζικης Wu Όπερας στην Ελλάδα

Η πολυβραβευμένη κινέζικη Wu Όπερα που έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες περιοδείες σε πάνω από 30 χώρες σε Ασία, Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική έρχεται στην Αθήνα, για μία μοναδική παράσταση, την Δευτέρα 23/01 στο θέατρο Πάνθεον.

Η κινέζικη Wu Όπερα είναι η πιο δημοφιλής μορφή θεατρικού δράματος, της οποίας οι ρίζες χάνονται βαθιά στο χρόνο. Αποτελείται από ένα παράξενο συνδυασμό τραγουδιού, ποίησης, χορού και πολεμικών τεχνών που εντυπωσιάζει με τα πολύχρωμα κοστούμια, το εντυπωσιακό μακιγιάζ, την ποικιλία των εκφράσεων του προσώπου, τους ακροβάτες, τους γελωτοποιούς και τους παραμυθάδες.

Το ρεπερτόριο του θιάσου περιλαμβάνει τα έργα: Traditional Performance 9-Pieced Segmented Dragon, The Goddess of Heaven Scatters Flowers, Lu Bu Tries the Horses, Suona Solo“Picking Dates”, Stage Skill Face Changing, Golden Monkey noisy spring, On Broken Bridge, Divergent Path, The Sedan Ride, Hui Hu Solo Hui Tune, και Chinese Opera Style Martial Arts.

主办单位 Διοργανωτές:

中华人民共和国文化部 Υπουργείο Πολιτισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

中华人民共和国驻希腊大使馆 Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα

演出单位:浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)

Ερμηνεύουν: Ακαδημία Τεχνών Wu Όπερας της επαρχίας Zhejiang (Θίασος Wu Όπερας της Zhejiang).

Η παράσταση θα προβληθεί στα κινεζικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Δευτέρα 23/1/2017

Ώρα έναρξης 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 15 € & 20 €