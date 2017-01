Resident Evil: Το τελευταίο κεφάλαιο, του Paul W.S. Anderson

Η ταινία του Paul W.S. Anderson, Resident Evil: Το τελευταίο κεφάλαιο, κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 από την Feelgood.

Το Resident Evil: Το Τελευταίο Κεφάλαιο, είναι η έκτη και τελευταία ταινία της άκρως επιτυχημένης μεταφοράς του διάσημου video game στη μεγάλη οθόνη. Το φανατικό κοινό του franchise, το οποίο έχει χτιστεί σταθερά από τις αρχές του 21ου αιώνα, περιμένει με αγωνία την κατακλείδα σε αυτήν την ιστορία πολέμου μεταξύ ανθρώπων και ζόμπι.

Σε πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρούμε τους «παλιούς»: Milla Jovovich (Resident Evil franchise, Το Πέμπτο Στοιχείο) στο ρόλο της υπερκινητικής και οργισμένης Alice, την Ali Larter (Pitch, Resident Evil: Τρισδιάστατη απόδραση), που υποδύεται την Claire Redfield, τον Shawn Roberts (Edge of Darkness, Resident Evil: Τρισδιάστατη απόδραση) στο ρόλο του Albert Wesker, και τον διάσημο πλέον Iain Glen (Game of Thrones, Resident Evil: Η Εξόντωση) στο ρόλο του Dr. Alexander Isaacs. Στο καστ προστέθηκαν και κάποιοι νέοι στο franchise ηθοποιοί: η Ruby Rose (Orange is the New Black), ο Eoin Macken (The Night Shift), η Rola, γιαπωνέζα TV περσόνα και μοντέλο, ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Lee Joon-Gi (My Girl), ο Fraser James (Law & Order) και ο William Levy (The Veil). Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συμπαραγωγός είναι ο βετεράνος πια στο franchise, Paul W.S. Anderson, ο οποίος επιστρέφει και ενώνει τις δυνάμεις του με την υπόλοιπη ομάδα παραγωγής και βασικούς συνεργάτες του, Jeremy Bolt (The Three Musketeers, Resident Evil franchise), Robert Kulzer (The Three Musketeers, Resident Evil franchise) και Samuel Hadida (Resident Evil franchise).

Σύνοψη

Η ιστορία συνεχίζεται από το σημείο που την είχαμε αφήσει στο τέλος του Resident Evil: Η Τιμωρία. Η ανθρωπότητα πνέει πλέον τα λοίσθια, αφού η Alice (Milla Jovovich) προδόθηκε από τον Wesker (Shawn Roberts) στην Ουάσιγκτον και οι ορδές των ζόμπι αφάνισαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η ηρωίδα μας καλείται να επιστρέψει στο Raccoon City, όπου η σατανική Umbrella Corporation συγκεντρώνει τις δυνάμεις της για το τελικό χτύπημα. Σε μια παλικαρίσια μάχη με το χρόνο, η Alice θα ενώσει τις δυνάμεις της σε αυτή την τελευταία της αποστολή με παλιούς γνώριμους και θα προετοιμάσει το έδαφος για νέες συμμαχίες. Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο και την υπέρτατη περιπέτεια, ώστε να αποτραπούν τα σχέδια της Umbrella Corporation που θέλει να εξαλείψει το ανθρώπινο είδος από προσώπου γης.

Πιστό κοινό

Το μαγικό ξεκίνημα του Paul W.S. Anderson και η μετέπειτα εντυπωσιακή πορεία και επιτυχία του franchise, μοιάζουν σαν ιστορία βγαλμένη από παραμύθι. Ο παραγωγός Jeremy Bolt που συνεργάζεται μαζί με τον Anderson εδώ και 25 χρόνια στο Resident Evil θυμάται: “Το 2002 ήμουν στην Αγγλία και έκανα μερικά ταινιάκια. Εκείνη την περίοδο ο Paul ζούσε στο Venice Beach και είχε λιώσει στα video games. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο από το πουθενά και μου είπε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε τα δικαιώματα από το Resident Evil, για να κάνουμε την ταινία”.

Τόσα χρόνια μετά, το Resident Evil είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά μεταφορά video game στον κινηματογράφο. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα φανατικό Resident Evil κοινό που πάντα αδημονεί για την επόμενη ταινία. Σχετικά με την τρομερή αυτή επιτυχία ο Bolt σχολιάζει: “Πιστεύω ότι συνδυάζει ιδανικά το στιλ με την περιπέτεια και έχει τις απαραίτητες δόσεις τρόμου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ ειλικρινή ταινία τρόμου που έχει πολλά στοιχεία από κλασικά θρίλερ με ζόμπι. Υπάρχουν επίσης πολλά φανταστικά και sci-fi στοιχεία. Επιπλέον, ο Paul έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα της Alice συγκριτικά με το παιχνίδι, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να έχεις κάποια εμπειρία από το video game για να παρακολουθήσεις την ταινία. Ακόμη θεωρώ ότι ή ταινία έχει στις τάξεις της έναν «ωραίο» κακό χαρακτήρα και μια παγκόσμια πολυεθνική εταιρεία (Umbrella Corporation), κάτι που είναι εξαιρετικά συνηθισμένο στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε”.

Η Jovovich καταθέτει τη δική της άποψη γιατί το κοινό είναι τόσο αφοσιωμένο στο franchise: “Θέλω να πιστεύω πως το κοινό αντιδρά θετικά όταν διαπιστώνει ότι κάτι δημιουργείται με πάθος. Ο κόσμος έχει ανάγκη για ψυχαγωγία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε δεν περίμενα να γίνει franchise. Κάθε επιμέρους ταινία έχει γίνει με πολλή αγάπη. Κάθε φορά κερδίζουμε εμπειρίες και εισερχόμαστε όλο και περισσότερο σε έναν τρελό και θαυμαστό sci-fi κόσμο. Πιστεύω πως το κοινό ανταποκρίθηκε πολύ θετικά σε όλη αυτή την ενέργεια και τον ενθουσιασμό”.

Η Αυστραλή ηθοποιός Ruby Rose που υποδύεται την Abigail στο Τελευταίο Κεφάλαιο μάς εξηγεί: “ Έχω την εντύπωση ότι το Hollywood καμιά φορά λαχταρά μια γυναίκα πρωταγωνίστρια που λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται σε κάποιο αρσενικό. Να μπορεί να τα βάλει με τον οποιονδήποτε. Κάποια που δεν βρίσκεται απλά στο πλευρό κάποιου άντρα υπερήρωα ή είναι η γυναίκα κάποιου μεγάλου ηγέτη. Όλη αυτή τη φάση τη θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο Resident Evil. Η Milla το κάνει αυτό για πολλά χρόνια και θεωρώ πως ο χαρακτήρας που υποδύεται ταιριάζει γάντι με την προσωπικότητά της. Πρόκειται δηλαδή για μια ανεξάρτητη δυναμική γυναίκα. Είναι κάτι που γοητεύει το κοινό. Από την άλλη έχουμε σκηνικά αποκάλυψης, έχουμε τα ζόμπι και σίγουρα το ότι είναι βασισμένο σε ένα πολύ διάσημο video game βοηθάει”.

Ένα επικό τέλος

Δεδομένης της επιτυχίας των πέντε πρώτων ταινιών, σκοπός των παραγωγών στο Resident Evil: Το Τελευταίο Κεφάλαιο ήταν να δημιουργήσουν ένα φινάλε αντάξιο της σειράς. Γι’ αυτό το λόγο ανέβασαν τον πήχη ψηλά, βλέποντας όλη την ταινία κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα τόσο από άποψη αφήγησης, αλλά και εξέλιξης της ιστορίας.

Ο παραγωγός Jeremy Bolt σχολιάζει: “Το κοινό μπορεί να περιμένει μια Alice περισσότερο ευάλωτη και περισσότερο ανθρώπινη. Από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που επικρατεί ένα απίστευτο χάος. Οι χαρακτήρες βρίσκονται στο τέλος τους και φαίνεται ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να αφανιστεί, αφού o T-Virus εξαπλώνεται με ξέφρενους ρυθμούς. Η Umbrella Corporation φαίνεται να κερδίζει”. Ο Bolt εξηγεί πως επιδίωξη των παραγωγών ήταν σε κάθε ταινία να υπάρχει και ένα διαφορετικό περιβάλλον . “Τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας έγιναν στη Γερμανία, της δεύτερης στο Τορόντο και της τρίτης στο Μεξικό. Η τέταρτη στο Λος Άντζελες και τα γυρίσματα της πέμπτης έγιναν όλα σε πλατό. Η αίσθηση που θέλαμε να περάσουμε ήταν ότι όταν θα έβλεπαν οι φαν το πρώτο τρέιλερ θα εισέπρατταν την αίσθηση ότι θα έβλεπαν ένα Resident Evil που δεν είχαν ξαναδεί στο παρελθόν. Πιστεύω ότι ένα franchise αποτυγχάνει όταν βγαίνει το τρέιλερ της τελευταίας ταινίας και είναι όλοι σε φάση: ‘αυτό θυμίζει πολύ την προηγούμενη ταινία’ ή ‘νιώθω ότι κάπου το έχω ξαναδεί αυτό’. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε κάθε φορά πρωτότυποι”.

Η Jovovich συμπληρώνει: “Πιστεύω ότι οι φαν θα ξετρελαθούν με αυτή την ταινία, αφού ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε στις έξι προηγούμενες, αλλά δεν μπορούσαμε. Η ταινία έχει εκπληκτικά σετ και τοποθεσίες, πολλά και δύσκολα κασκαντερικά, ειδικά εφέ και γενικά συμβαίνουν φανταστικά πράγματα”.

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε

Χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο δυνατά assets της σειράς των ταινιών είναι η βασική πρωταγωνίστρια, η Alice, την οποία υποδύεται η Milla Jovovich για έκτη και τελευταία φορά. H Alice έχει αποκρούσει πολλές φορές τις σατανικές επιθέσεις της Umbrella Corporation και πλέον μπορεί να το παινευτεί ότι φαντάζει η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας.

Η Jovovich και ο χαρακτήρας της αποτελούν πια ένα σύμβολο και αντιπροσωπεύουν επάξια το είδος των ταινιών δράσης/επιστημονικής φαντασίας γενικότερα. Στο Resident Evil: Το Τελευταίο Κεφάλαιο ο χαρακτήρας της αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό και ολοκληρωμένο τρόπο. «Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ταινίας είναι ότι η ιστορία ξεκινά από την αρχή της, δηλαδή από το The Hive, το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα», σχολιάζει η Jovovich.

Η Alice από την πρώτη ταινία έχει περάσει από χίλιες δοκιμασίες. Σιγά σιγά, όμως, έχει εξελιχθεί σε μια ικανότατη και πολύ δυνατή πολεμίστρια. Στην πρώτη ταινία είχε αμνησία, στη δεύτερη προσπαθούσε να επιβιώσει από την ουσία που είχαν βάλει στον οργανισμό της. Κάποια αναπάντητα ερωτήματα φαίνεται να την ταλαιπωρούν. Σε τι ον ακριβώς έχει μεταλλαχθεί; Υπάρχει μέσα της ακόμη μια ανθρώπινη πλευρά ή είναι απλά ένα τέρας;

FUNFACTS

• Το Resident Evil είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά προσαρμογή video game στη μεγάλη οθόνη με τα έσοδα από τις εισπράξεις όλα αυτά τα χρόνια να ξεπερνούν το 1 δις δολάρια παγκοσμίως.

• Η Milla Jovovich είναι διάσημη στον κόσμο της μόδας καθώς υπήρξε το μοντέλο φετίχ του θρυλικού φωτογράφου Peter Lindberg. Επίσης έγινε ευρέως γνωστή από το ρόλο (Lee Loo) που είχε στη ταινία Το Πέμπτο Στοιχείο του Luc Besson.

• Το καστ της ταινίας είναι πολυεθνικό, αφού συναντάμε ηθοποιούς από την Κούβα, την Ιαπωνία, την Ιρλανδία, την Αγγλία, τον Καναδά, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Η.Π.Α.

• Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων της ταινίας έγινε στη Νότιο Αφρική.

• Για τις ανάγκες της ταινίας δημιουργήθηκαν πάνω από 1500 ζόμπι.

• Όλα τα μυστικά της Umbrella Corporation βρίσκονται καλά κρυμμένα σε ένα μέρος που ονομάζεται The Hive.

• O ηθοποιός Iain Glen (Dr. Isaacs) είναι ευρέως γνωστός με το χαρακτήρα του Ser Jorah Mormont στο Game of Thrones.

• Η Ali Larter πέρα από ηθοποιός, είναι και συγγραφέας, μια και έχει γράψει και ένα βιβλίο μαγειρικής.

• Η Rola (Cobalt) είναι ένα από τα πιο διάσημο μοντέλα της Ασίας. Γεννήθηκε στο Τόκιο. Η μητέρα της κατάγεται από τη Ρωσία και ο πατέρας της από το Μπαγκλαντές.

Σκηνοθεσία: Paul W.S. Anderson

Σενάριο: Paul W.S. Anderson

Παίζουν: Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Ruby Rose, William Levy, Shawn Roberts, Rola, Eoin Macken, Joon-Gi Lee

Παραγωγοί: Paul W.S. Anderson, Jeremy Bolt, Robert Kulzer, Samuel Hadida

Διάρκεια: 106’

