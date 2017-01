«Amadeus» – Το θεατρικό αριστούργημα του Peter Shaffer

«Amadeus», μια παράσταση πέντε αστέρων που σπάει τα ταμεία στο Λονδίνο και έχει ενθουσιάσει τον απαιτητικό βρετανικό Τύπο! Το θεατρικό αριστούργημα του πρόσφατα χαμένου Πήτερ Σάφερ (1926-2016), το οποίο μάγεψε κοινό και κριτικούς όταν έκανε πρεμιέρα το 1979 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και έγινε η ταινία των 8 όσκαρ το 1984, παρουσιάζεται στο Olivier Theatre σε μια συναρπαστική αναβίωση που υπογράφει ο σκηνοθέτης Michael Longhurst [Μάικλ Λόνγκχερστ], με τους πρωταγωνιστές του έργου, τον Lucian Msamati [Λούσιαν Μσαμάτι] (Luther, Game of Thrones, NT Live: The Comedy of Errors) ως Σαλιέρι και τον Adam Gillen [Άνταμ Γκίλλεν] ως Μότσαρτ (Fresh Meat, Benidorm, Prisoners’ Wives, NT: The Five Wives of Maurice Pinder), να δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας, ντυμένοι με πολυτελή κοστούμια εποχής. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει σε απευθείας μετάδοση από το National Theatre, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου (9 μ.μ.), στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, τους δύο σπουδαίους ηθοποιούς, πλαισιωμένους από έναν πολυπρόσωπο θίασο, 6 λυρικούς τραγουδιστές και την 20μελή ορχήστρα South Bank Sinfonia που παίζει ζωντανά στην παράσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι βρετανοί θεατές σπεύδουν να εξασφαλίσουν εγκαίρως τις θέσεις τους για την προβολή του θεατρικού «Amadeus» στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού τα εισιτήρια για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας έχουν σχεδόν εξαντληθεί!

Tο έργο «Amadeus» αποτελεί μια ακόμη εντυπωσιακή παραγωγή της φετινής σειράς μεταδόσεων από το Νational Theatre, τις οποίες προσφέρει στο φιλότεχνο κοινό το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά)

Sarah Amankwah (Βεντιτσέλλο), Hammed Animashaun (Βεντιτσέλλο), Geoffrey Beevers (Βαρώνος Γκότφρηντ βαν Σβήτεν), Fleur de Bray (Κατερίνα Καβαλιέρι), Karla Crome (Κονστάντσε Βέμπερ), Tom Edden (Ιωσήφ Β΄), Nicholas Gerard-Martin (Πολίτης της Βιέννης), Adam Gillen (Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ), Matthew Hargreaves (Πολίτης της Βιέννης), Michael Lyle (Πολίτης της Βιέννης), Andrew Macbean (Αρχιμουσικός-Kapellmeister Μπόννο / Πολίτης της Βιέννης), Alexandra Mathie (Κόμης Γιόχαν Κίλιαν φον Στρακ), Lucian Msamati (Αντόνιο Σαλιέρι), Eamonn Mulhall (Βαλές του Σαλιέρι), Hugh Sachs (Κόμης Φραντς Ορσίνι-Ρόζενμπεργκ), Robyn Allegra Parton (Πολίτης της Βιέννης), Eleanor Sutton (Πολίτης της Βιέννης), Wendy Dawn Thompson (Τερέζα Σαλιέρι), Everal A Walsh (Αρχιθαλαμηπόλος / Πολίτης της Βιέννης), Peter Willcock (Μάγειρας του Σαλιέρι).

Σκηνοθεσία: MICHAEL LONGHURST

Σκηνικά–κοστούμια: CHLOE LAMFORD

Μουσική διεύθυνση,

σύνθεση επιπρόσθετης μουσικής: SIMON SLATER

Xορογραφία: IMOGEN KNIGHT

Σχεδιασμός φωτισμών: JON CLARK

Ηχητικός σχεδιασμός: PAUL ARDITTI

Yπεύθυνος σκηνής: FIN DEN HERTOG

Τιμές εισιτηρίων

15 € και 8 € (φοιτητικά)

Πληροφορίες

210 72.82.333

www.megaron.gr