Lessons of leaking του Dmitij Gawrisch και machina ex στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού

Γερμανία, έτος 2021. Μετά τις πολλαπλές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης έχει υποχωρήσει μπροστά στην πραγματικότητα ενός συστήματος ασφαλείας τύπου «ομπρέλα». Η κοινωνία είναι διχασμένη…

Στο Lessons of Leaking η γερμανική ομάδα machina eX αποτυπώνει τις ηθικές συγκρούσεις μεταξύ των αντικρουόμενων προτεραιοτήτων της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών χειρισμών.

Σε συνεργασία με τον συγγραφέα Dmitrij Gawrisch, η ομάδα machina eX (mediacollective) αναπτύσσει ένα θεατρικό παιχνίδι, όπου οι πολιτικές ιδέες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου, αλληλοσυγκρούονται.

Ένα πολιτικό θρίλερ όπου το κοινό, σε ομάδες των δώδεκα ατόμων καλείται να πάρει αποφάσεις για ποικιλία ζητημάτων, όπως: να διαρρεύσει ή να μην διαρρεύσει η πληροφορία;

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: machina eX ( AnnΚείμενο: Dmitrij Gawrisch, machina exa Fries)

Κείμενο: Dmitrij Gawrisch, machina ex

Σύλληψη; machina eX, Clara Ehrenwerth

Σκηνογραφία: Anna Fries, Franziska Riedmiller

Τεχνική υποστήριξη, προγραμματισμός και σχεδιασμός διάδρασης: Lasse Marburg, Philip Steimel

Video animation: Konrad Jünger

Κάμερα: Paula Reissig

Σχεδιασμός ήχου: Mathias Prinz

Δραματουργία: Clara Ehrenwerth

Κοστούμια: Daniela Bayer

Βοηθός σκηνογράφου: Winnie Christiansen

Βοηθός προγραμματισμoύ και σχεδιασμού διάδρασης: Benedikt Kaffai

Οργάνωση παραγωγής (τεχνικό τμήμα): Philip Steimel

Οργάνωση παραγωγής: Sina Kießling

Μετάφραση: Lucy Renner Jones

Παραγωγή: machina eX

Συμπαραγωγή: Münchner Kammerspiele, Goethe-Institut, HAU Hebbel am Ufer, FFT Düsseldorf, Gessnerallee Zürich, ROXY Birsfelden, Südpol Luzern, AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern

Υποστήριξη: Cultural administration of the state of Berlin, Fonds Darstellende Kunste, Gachausschuss Tanz & Theater BS/BL, Migros Kulturprozent

Παίζουν οι: Nora Decker, Leonie Rainer, Roland Bonjour

(εμφανίζονται στα βίντεο) Benita Sarah Bailey, Cora Frost, Walter Hess, Maria José Morales Folgueras

Φωτογραφίες: machina eX

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, Πανεπιστημίου 48, τηλ. 210.3305074, 210.7234567 (μέσω πιστωτικής κάρτας) και στο www.n-t.gr

Ωρες παραστάσεων:

Παρασκευή 13/1 18:00/20:00/22:00

Σάββατο 14/1 18:00/20:00/22:00

Κυριακή 15/1 18:00/20:00

Γενική είσοδος 10€

Εργαστήριο της ομάδας machinaex στην Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου

Με αφορμή την παράσταση Lessons of Leaking της γερμανικής ομάδας machinaex που θα παρουσιαστεί στην Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήριο ειδικά για το ενδιαφερόμενο κοινό της Αθήνας. Στο Lessons of Leaking η γερμανική ομάδα machina eX αποτυπώνει με παιγνιώδη τρόπο τις ηθικές συγκρούσεις μεταξύ των αντικρουόμενων προτεραιοτήτων της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών χειρισμών, καλώντας το κοινό σε ομάδες των δώδεκα ατόμων να πάρει τις αποφάσεις.

Η ομάδα machinaex περιγράφει τις δημιουργίες της ως «καθηλωτικές εμπειρίες που συνδυάζουν στοιχεία ψηφιακού παιχνιδιού, θεάτρου και διαδραστικής εγκατάστασης». Στο εργαστήριο, οι συντελεστές της παράστασης θα μιλήσουν για τη διαδικασία της δουλειάς τους, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει σε αυτήν η αφήγηση, η σκηνοθεσία, οι περφόρμερ-ήρωες και οι θεατές-παίκτες.

Το εργαστήριο θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, και θα φιλοξενηθεί στην Πειραματική Σκηνή (-1) του Εθνικού Θεάτρου το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 15.00 -17:00.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.