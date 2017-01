Έρωτικό Βαλς της Στέλλας Γαδέδη

Η Στέλλα Γαδέδη έρχεται για να μας ταξιδέψει με μουσικές, χρώματα και ρυθμικές ελευθερίες ερμηνεύοντας έργα για φλάουτο και παρουσιάζοντας μια επιλογή από τις πρόσφατες δικές της μουσικές συνθέσεις και τραγούδια. Μαζί της παίζει φλάουτο και τραγουδά η Εύη Μάζη και συμμετέχουν εξαίρετοι μουσικοί (Νίκος Αναδολής, Άγγελος Λιακάκης, Penny-Sue Joyce),

Ζώντας στη μουσική από ηλικία 6 ετών, δημιουργήθηκε μέσα της μια ακατανίκητη επιθυμία να ζωγραφίσει πολύχρωμες εικόνες με τη μουσική της και να διηγηθεί ιστορίες ανείπωτες.

Η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά:

«Κυρίως έπαιξα με το φλάουτο έργα άλλων συνθετών κι εκφράστηκα μέσα από αυτά, σαν να τα είχα γράψει. Κατά περιόδους όμως, αυτοσχεδίαζα με επιτυχία και σιγά σιγά άρχιζα να γράφω δικά μου τραγούδια.»

Με μία σημαντική πορεία ως σολίστ στο φλάουτο και δίπλα σε καταξιωμένους μουσικούς (Γιάννη Χρήστου, Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο Μαμαγκάκη, Μάνο Χατζιδάκι κ.α.), φύλαξε τη δημιουργική της ορμή και μας την φανερώνει τροφοδοτούμενη μόνο από τη μνήμη και της αισθήσεις. Μοιράζεται μαζί μας την αγάπη της για τη μουσική και τη σύνθεση μέσα από κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην αποκτηθείσα γνώση και την έμπνευση της δημιουργίας:

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MOY

«Μουσικές εξαίσιες που άκουσα, που μ’ έκαναν να ονειρευτώ, που γκρέμισαν τους τοίχους του δωματίου αλλά και της ζωής μου, άνοιξαν παράθυρα στο σύμπαν, μ’

έκαναν να ταξιδέψω στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον, γέμισαν το σώμα και την ψυχή μου.

Εικόνες μαγευτικές της φύσης, στιγμές αβάσταχτων συναισθημάτων, ιστορίες απλές, ανθρώπινες, καθημερινές που φυλάχτηκαν βαθιά με προσοχή και αγωνία γι’ αυτό που φεύγει ανεπιστρεπτί.

«Όλα αυτά που έμοιαζαν να τα παίρνει ο αέρας, έρχονται και γίνονται τραγούδι για να διηγηθούν μια ιστορία, που δεν πλανιέται μόνο στο βλέμμα και στην ψυχή μας, αλλά γίνεται χειροπιαστή έτσι που εσείς κι εγώ να τη μοιραζόμαστε.»

Σ.Γ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ

Claude Debussy (1883-1965) – Bilitis για φλάουτο και πιάνο (μεταγραφή Karl Lenski)

1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d’ete | «επίκληση στο Πάνα, θεό του ανέμου και του καλοκαιριού»

2. Pour un tombeau sans nom | «Για ένα μνημείο χωρίς όνομα»

3. Pour que la nuit soit propice | «Για να είναι η νύχτα ευνοική»

Το έργο του Claude Debussy «Τα τραγούδια της Βιλιτώς» είναι βασισμένο στα ερωτικά ποιήματα του Pierre Louis με τον οποίο είχε βαθιά φιλία. Η Βιλιτώ έζησε στην αρχαία Ελλάδα τον 6ο π.χ. αιώνα, την ίδια εποχή με τη Σαπφώ και τα ποιήματα της ήταν χαραγμένα σε πέτρινο μνημείο στη μνήμη της! Από αυτες τις επιγραφές εμπνεύστηκε ο P.L.

Στέλλα Γαδέδη – Αρχή καλοκαιριού για πιάνο σόλο (2013)

«Εικόνες και συναισθήματα, από το πρώτο μπάνιο εκείνου του καλοκαιριού, στο αγαπημένο μας κι απροσπέλαστο λιμανάκι στη Τζια. Ήμασταν και οι τρείς!»

1. Ψαλμός της Άνοιξης για βιολοντσέλο και πιάνο (στη μνήμη του Νίκου Ζάννου)

2. Taximi για φλάουτο και πιάνο

Στέλλα Γαδέδη: φλάουτο

Penny – Sue Joyce: πιάνο

Άγγελος Λιακάκης: βιολοντσέλο

Β ΜΕΡΟΣ

ΠΑΝΤΩΣ ΗΤΑΝ ΝΥΧΤΑ (ποίηση Γιάννη Ρίτσου)

1. Βράδυ θαμπό

2. Ένα αστέρι βήχει

3. Πλάθοντας άνθη

4. Ξεχασμένοι ξεχαστήκαμε

«Είναι τα τραγούδια πού μελοποίησα για την μουσική παράσταση ΠΑΝΤΩΣ ΗΤΑΝ ΝΥΧΤΑ κατόπιν παραγγελίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Ένας θεατρικός μονόλογος πάνω σε κείμενα Γιάννη Ρίτσου.» Σ.Γ

Τραγούδι το Φθινόπωρο (ποίηση Ναπολέων Λαπαθιώτης)

«Είναι το Πρώτο τραγούδι πού έγραψα πριν από πολλά χρόνια. Είχα κατεβάσει το τηλέφωνο όλη τη μέρα θυμάμαι, κι όταν το τελείωσα το ηχογράφησα σε μια κασετούλα ,που τη ζωγράφισα απ’ έξω και την έστειλα στον αγαπημένο μου, που σπούδαζε στο Λονδίνο τότε.» Στέλλα Γαδέδη

ΛΑ ΠΟΥΠΕ (στίχοι Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη)

1. Τ’ αστέρι

2. Συχγώρεση

3. Η φωνή

4. Τα σιρόπια

Το ΛΑ ΠΟΥΠΕ είναι η μουσική και τα τραγούδια για τον θεατρικό μονόλογο που έγραψε ο Βαγγέλης Χατζηγιαννιδης, για την ομώνυμη παράσταση, που έπαιξε και σκηνοθέτησε με μεγάλη επιτυχία, η Άννα Κοκκίνου στο θέατρο Σφενδόνη. Τα τραγούδια αποτελούν μέρος του έργου.

ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ

1. Μόνα Λίζα (στίχοι Πόλυς Κυριάκου)

2. Ένα μώβ συννεφάκι (στίχοι Σ.Γαδέδη)

3. Με τραίνα και με πλοία (στίχοι Σ.Γαδέδη)

4. Λίγο πριν ξημερώσει (στίχοι Π.Κυριάκου)

5. Το φεγγάρι στην ταράτσα (στίχοι Ζωή Παναγιωτοπούλου)

6. Ερωτικό βαλς

Στέλλα Γαδέδη: Σύνθεση, τραγούδι, φλάουτο

Εύη Μάζη: τραγούδι, φλάουτο

Άγγελος Λιακάκης: βιολοντσέλο

Νικόλας Αναδολής: πιάνο

Penny-Sue Joyce: πιάνο

