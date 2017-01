Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά, με τη συμμετοχή σημαντικών διανοητών της εποχής μας, ο Κύκλος «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Birkbeck Institute for the Humanities του Λονδίνου υπό την επιμέλεια του Κώστα Δουζίνα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Μπέρκμπεκ. Έτσι, το Μegaron Plus υποδέχεται την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 στις 7 το βράδυ την Joanna Bourke [Τζοάννα Μπερκ], καθηγήτρια στο Birkbeck College [Κολέγιο Μπέρκμπεκ]- έδρα Ιστορίας, Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. Η ομιλία της έχει τίτλο «Μια παγκόσμια ιστορία της σεξουαλικής βίας» και θα γίνει στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση. Προλογίζει και συντονίζει η Αθηνά Αθανασίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 17:30.

Στους ομιλητές του κύκλου «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερις σημαίνοντες διανοητές: ο Ζωρζ Ντιντί-Υμπερμάν (28/2/2017), ο Ντέιβιντ Χάρβεϋ (20/3/2017), ο Στήβεν Φρος (24/4/2017) και ο Μποαβεντούρα ντε Σόουζα Σάντος (8/5/2017).

«Μια παγκόσμια ιστορία της σεξουαλικής βίας»

Μία στις 5 γυναίκες κακοποιείται σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών, των ανδρών και των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας δεν καταγγέλλει ποτέ την επίθεση στην αστυνομία. Τα θύματα πασχίζουν συνήθως να βρουν τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψουν την οδύνη τους, ειδικά όταν ο βιασμός θεωρείται μια πράξη που ντροπιάζει όχι μόνο τα ίδια τα θύματα, αλλά επίσης την οικογένειά τους, ακόμα και την κοινότητα στην οποία ανήκουν. Για τα θύματα, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σωματικές βλάβες (τραυματισμούς, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη), ψυχολογικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη, σύνδρομο μετατραυματικού στρες), επιδείνωση της ποιότητας ζωής (σεξουαλική και κοινωνική δυσλειτουργία, κατάχρηση ουσιών, αλκοολισμό, αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία).

Κι όμως, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ελάχιστα για τα αίτια της σεξουαλικής βίας. Διερευνώντας τα δεδομένα διεθνώς, διαπιστώνουμε ότι τα υψηλά ποσοστά σεξουαλικής βίας δεν είναι αναπόφευκτα και ότι ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το γεωγραφικό και το ιστορικό πλαίσιο. Ο βιασμός δεν αποτελεί συνακόλουθο της ανδρικής βιολογίας, ούτε συνιστά εξελικτική κληρονομιά. Οι βιαστές μαθαίνουν να δρουν ως τέτοιοι εντός συγκεκριμένων ιστορικών κοινοτήτων. Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια για τη μείωση της σεξουαλικής βίας απαιτεί την πολιτική και ιδεολογική συμβολή κάθε πολίτη του κόσμου.

… είναι καθηγήτρια Ιστορίας στο Μπέρκμπεκ και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. Δώδεκα βιβλία της με θέμα τις πολεμικές συγκρούσεις της νεότερης εποχής, τη στρατιωτική ιατρική, ψυχολογία και ψυχιατρική, το συναίσθημα και τον βιασμό έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία. Από την εργογραφία της ξεχωρίζουν τα: An Intimate History of Killing (1999), Fear: A Cultural History (2005) και Rape: A History from the 1860s to the Present (2007). Το 2011 δημοσιεύτηκε το βιβλίο της What it Means to be Human: Reflections from 1791 to the Present, ενώ το 2014 κυκλοφόρησε το The Story of Pain: From Prayer to Painkillers and Wounding the World: How Military Violence and War-Play are Invading our Lives. Βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα κινεζικά, ρωσικά, ισπανικά, καταλανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, τσεχικά και τουρκικά. Στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει σε μετάφραση της Τρισεύγενης Παπαϊωάννου το δοκίμιο Φόβος: Στιγμιότυπα από τον πολιτισμό του 19ου και 20ού αιώνα (Αθήνα, εκδ. Σαββάλας, 2011).

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ

(Birkbeck Institute for the Humanities)

Από τη ίδρυσή του το 2004, το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ (Birkbeck Institute for the Humanities) του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου εισέβαλε δυναμικά στην πανεπιστημιακή ζωή και τα πολιτισμικά δρώμενα της Μεγάλης Βρετανίας. Από τότε μέχρι σήμερα, ο δυναμισμός αυτός ξεπέρασε τον πανεπιστημιακό χώρο και τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπό τη διεύθυνση των Κώστα Δουζίνα (Director / currently on leave) και Σλαβόι Ζίζεκ (International Director), το Ινστιτούτο διαδραμάτισε και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή ιδεών, στον κριτικό έλεγχο αλλά και στην ανακαίνιση των ιδεολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στην επανενεργοποίηση του δημόσιου διαλόγου και του ρόλου των διανοουμένων. Με τη θέση του στο κεντρικό Λονδίνο δίπλα στο Βρετανικό Μουσείο, το Ινστιτούτο καλεί διανοούμενους και πολίτες να συζητήσουν μαζί , σε﷽﷽﷽﷽﷽﷽ον τικιικπικαιρότητας ities)igned place in world. thro rituals of christianity,eaning. name Rousseau dpecifies place τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο, σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές υφίστανται τεράστια επίθεση, η φιλοσοφία, η ιστορία, η τέχνη και η κριτική μπαίνουν και πάλι στην καρδιά του δημόσιου διάλογου.

Το Ινστιτούτο παρέχει υποτροφίες σε αναγνωρισμένους και νέους επιστήμονες, συγγραφείς, λογοτέχνες, διανοούμενους και καλλιτέχνες, γεγονός που τους επιτρέπει να περάσουν ένα χρονικό διάστημα στο Λονδίνο εξερευνώντας ιδέες, βιβλία και αρχεία. Μέσω της διοργάνωσης δημόσιων συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, στόχος του Ινστιτούτου είναι να προαγάγει την ενασχόληση με δημόσια θέματα της εποχής μας, τη διεπιστημονική έρευνα, την παραγωγή νέων ιδεών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη διάδοσή τους στη δημόσια σφαίρα και τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Διαδικτύου και θα είναι ανοικτή σε όλους. Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).

