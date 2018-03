Cats: Ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών στην Αθήνα!

Ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών τον Απρίλιο στην Αθήνα! Το έχουν δει περισσότεροι από 73.000.000 θεατές σε όλο τον κόσμο, ενώ το τραγούδι Memory έχει διασκευαστεί επίσημα και ηχογραφηθεί από περισσότερες από 150 τραγουδίστριες!

Οι «Γάτες» του Andrew Lloyd Webber, οι πρωταγωνιστές της μαγευτικής ποίησης του T.S. Eliot, θα τραγουδήσουν επιτέλους για πρώτη φορά στα ελληνικά!

Τo Cats βασίστηκε στο πανέξυπνο Old Possum’s Book of Practical Cats του T. S. Eliot, του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και μοντερνιστή ποιητή, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948.

Δημήτρης Μαλισσόβας, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Αλέξιος Πρίφτης είναι η ελληνική dream team που ενώνει τις δυνάμεις της για να παρουσιάσει μία από τις μακροβιότερες επιτυχίες του μουσικού θεάτρου όλων των εποχών. Το έργο άφησε εποχή όταν πρωτοανέβηκε στο West End Του Λονδίνου το 1981.

Το τραγούδι διαμάντι της παράστασης είναι φυσικά το Memory, μία μπαλάντα που πέρασε στην αιωνιότητα και εξαιτίας της ηχογράφησής της από την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Στην ελληνική παράσταση το τραγούδι θα ερμηνεύσει η περιζήτητη σε όλο τον κόσμο σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, που επέστρεψε πρόσφατα για να μείνει στην Ελλάδα μετά από σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτούς τους στίχους;

Midnight

Not a sound from the pavement

Has the moon lost her memory

She is smiling alone

Memory

All alone in the moonlight

I can smile happy your days

(I can dream of the old days)

Life was beautiful then