Ένα σκηνοθετικό πρότζεκτ 400.000 δολαρίων με την στήριξη του ΟΗΕ

Το Videocamp αναζητεί σκηνοθέτες και παραγωγούς που θα αλλάξουν την άποψη της κοινωνίας για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ένα πρότζεκτ 400.000 δολαρίων με την στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για Σύνδρομο Down από το 2006 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φέτος και σε συνεργασία με το Videocamp, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα διακίνησης βίντεο πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, ο ΟΗΕ και η UNICEF αποφάσισαν στο ετήσιο συνέδριο για το Σύνδρομο Down στη Νέα Υόρκη να χρηματοδοτήσουν ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές που παρουσιάζουν εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο, γύρω από τα παιδιά που πάσχουν με σύνδρομο Down.

Το ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 400.000 δολάρια, με τη Videocamp να έχει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού φέρνοντας στο προσκήνιο ενέργειες που θα αλλάξουν το μέχρι τώρα τοπίο στη ζωή αυτών των παιδιών προς το καλύτερο. «Η ταινία είναι ένα παντοδύναμο μέσο, με την ικανότητα να εμπνεύσει και να φέρει αλλαγές στην κοινωνία μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η διευθύντρια του Videocamp, Carolina Pasquali. Η ταινία που θα χρηματοδοτηθεί θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στην πλατφόρμα για το κοινό, με το Videocamp μέχρι σήμερα να είναι υπεύθυνο για τουλάχιστον 19.000 προβολές ανεξαρτήτων ταινιών σε 90 διαφορετικές χώρες.

Τουλάχιστον 1 δις άνθρωποι (ή ένας στους επτά) παρουσιάζουν ένα φαινόμενο αναπηρίας ή ειδικών αναγκών όπως το σύνδρομο Down. Οι μέχρι σήμερα έρευνες αναφέρουν πως υπάρχουν 93 με 150 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, με τα μισά από αυτά να μην έχουν πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση. Eπίσης αναφέρεται χαρακτηριστικά πως αν τα παιδιά αυτά εκπαιδευτούν σε περιβάλλον χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, έχουν 11% περισσότερες πιθανότητες να βρουν μία θέση στην αγορά εργασίας και 10% πιθανότερο να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα ως ενήλικες.

O David Proud, Άγγλος ηθοποιός και συγγραφέας με αναπηρία που δραστηριοποιείται στην προσπάθεια του Videocamp, δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαι πολύ χαρούμενος που στηρίζω αυτή την κίνηση, γιατί είναι καιρός να βγάλουμε μπροστά όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες που θα επηρεάσουν τον κόσμο. Προσωπικά, αν είχα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που δεν είχα τριγύρω μου παιδιά χωρίς αναπηρίες και είχα αποκλειστεί κοινωνικά, σήμερα θα ήμουν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Το περιστατικό θα είχε σημαδέψει την παιδική μου ηλικία». Η Carolina Pasquali συμπληρώνει. «Ψάχνουμε για ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζουν την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για δημιουργούς με όραμα που θα διευρύνουν την ανθρώπινη αντίληψη μέσα από τις ιστορίες τους, δείχνοντας πως μπορούμε να επωφεληθούμε από το μήνυμα της ταινίας, είτε χρίζουμε ειδικής ανάγκης είτε όχι. Με το πέρας της δημιουργίας της, η ταινία θα προστεθεί στον online δωρεάν κατάλογο του Videocamp και με την βοήθεια του Internet θα φροντίσουμε να την διανείμουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό εκεί έξω».

Η ταινία που μπορεί να διαγωνιστεί για το Videocamp Film Fund 2018, μπορεί να είναι μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ ή ακόμη και animation. Οι δημιουργοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 21 Μαρτίου μέχρι τις 21 Ιουνίου 2018. Στη συνέχεια, μέσα από επιλογή κριτικής επιτροπής, θα ανακοινωθούν 5 επιλεγμένα πρότζεκτ την 1η Σεπτεμβρίου. Ο τελικός φιναλίστ που θα χρηματοδοτηθεί, θα ανακοινωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ταινίες που θα διαγωνιστούν θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες για μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Ήχο, υπότιτλους και νοηματική γλώσσα. Στην κριτική επιτροπή περιλαμβάνονται η βραβευμένη Αφροαμερικανή σκηνοθέτης Yvonne Welbon, ο Raúl Niño Zambrano από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, η Rosangela Berman-Bieler από τη UNICEF και οι Marcos Nisti (Alana), Paola Castillo (Chille Doc) και Cecilie Bolvinkel (European Doc Network).

Κριτήρια ένταξης στο Videocamp Film Fund 2018

Συμμετοχές

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει είτε να μην έχουν άλλη επιχορήγηση ή δωρεά, ή αν την έχουν λάβει νωρίτερα, να ακολουθήσουν τον κανονισμό του Videocamp Film Fund πριν δηλώσουν συμμετοχή.

Μπορούν να είναι οι ίδιοι ή και όχι παραγωγοί.

Μπορούν να παρουσιάσουν μυθοπλαστικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ ή animation.

Πρέπει να έχουν α) τα πλήρη δικαιώματα του έργου, β) τον πλήρη έλεγχο στο περιεχόμενο, την χρηματική διαχείριση και την καλλιτεχνική επιμέλεια και γ) να εγγραφούν στο Videocamp Film Fund.

Να είναι άνω των 18 ετών.

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέσουν

Βιογραφικά δικά τους και των συνεργατών.

Τίτλο της ταινίας, τύπο (ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία ή animation) και χρονική διάρκεια.

Παρουσίαση του ιστορικού του πρότζεκτ σε περίπου 2100 λέξεις και λίστα με τις τοποθεσίες των γυρισμάτων.

Σύνοψη έργου (3.000 χαρακτήρες).

Τρόπος που διεκπεραιώθηκε το έργο (10.000 χαρακτήρες).

Λόγοι που πιστεύουν ότι το έργο τους χρίζει σημαντικότητας (3.500 χαρακτήρες).

Αν είναι βασισμένο ή όχι σε κάποια ιστορία (300 χαρακτήρες).

Στρατηγικό πλάνο (βασισμένο στο The Impact Field Guide & Toolkit of Doc Society, max 20MB).

Στρατηγική marketing (3.000 χαρακτήρες).

Με ποιον τρόπο σκοπεύουν να ενασχολήσουν το κοινό τους (3.000).

Πλάνο εργασιών.

Αναλυτικό περιγραφή δαπανών/εξόδων του budget.

Οποιαδήποτε άλλα κείμενα (παράδειγμα: σενάριο).

Αναλυτικό πρόγραμμα

21 Μαρτίου 2018: Έναρξη του προγράμματος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Συνδρόμου Down από τον ΟΗΕ.

Έναρξη του προγράμματος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Συνδρόμου Down από τον ΟΗΕ. 21 Ιουνίου 2018: Λήξη συμμετοχών.

Λήξη συμμετοχών. 1 Σεπτεμβρίου 2018: Ανακοίνωση φιναλίστ.

Ανακοίνωση φιναλίστ. 21 Σεπτεμβρίου 2018: Ανακοίνωση νικητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δεοντολογικό κώδικα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του ΟΗΕ, αλλά και για τα Δικαιώματα Ανηλίκων όσο και τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Videocamp.