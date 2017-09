Ο Μπέκερ ήταν 67 χρονών, και ήταν ο κιθαρίστας του τζαζ ροκ συγκροτήματος Steely Dan, το οποίο σχημάτισε μαζί με τον Ντόναλντ Φέιγκεν στα πλήκτρα και τα φωνητικά.

Στην ακμή του στη δεκαετία του 1970, το συγκρότημα είχε κάνει τις επιτυχίες «Reelin’in the Years», «Do It Again», «Rikki Don’t Lose That Number» και «Deacon Blues».