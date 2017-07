«Planet of the Apes: Εφέ από άλλο… πλανήτη» [βίντεο]

Ακόμη μια μάχη στον πόλεμο ανθρώπων-πιθήκων μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα, ενώ ο Αλεξ ντε λα Ιγκλέσια στο «Μπαρ» βάζει στο μικροσκόπιο ανθρώπους σε κρίση με το μαύρο χιούμορ του.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

(WAR FOR THE PLANET OF THE APES) ΗΠΑ, 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΤ ΡΙΒΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ

Χρειάστηκαν περισσότερες από δύο ώρες για να αφηγηθεί σκηνοθέτης και σεναριογράφοι τη νέα μάχη μεταξύ ανθρώπων και πιθήκων. Σχεδόν δύο ώρες και είκοσι λεπτά καρφωμένοι στη μεγάλη οθόνη για μία και μόνο αναμέτρηση. Ουσιαστικά αυτό και μόνο συμβαίνει. Ο,τι άλλο βλέπουμε μέχρι εκεί δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία και δεν σπρώχνει τη δράση μπροστά. Οπότε αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο μια ταινία πρέπει να διαρκεί τόσο πολύ, ενώ θα μπορούσε να πει όσα έχει να πει σε πολύ λιγότερο χρόνο και να είναι και πιο σφιχτοδεμένη χωρίς να πλατειάζει.

Ολα τα παραπάνω βέβαια είναι η μοναδική ένσταση στο νέο επεισόδιο της σειράς, το οποίο, δεν υπάρχει αμφιβολία, σέβεται τους θαυμαστές της και τους δίνει ένα ακόμη κίνητρο να παρακολουθήσουν τη συνέχεια.

Αισθητικά και τεχνικά η ταινία κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και για τα ψηφιακά εφέ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι από τις καλύτερες απόπειρες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό σε επίπεδο μπλοκμπάστερ. Δεν βλέπεις την παραμικρή αστοχία στο πώς αποδίδονται οι πίθηκοι, τα καιρικά φαινόμενα, οι εκρήξεις και οι καταστροφές. Αλλο αδιαμφισβήτητο ατού των «Πιθήκων» είναι το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Εδώ έχουμε δύο ηθοποιούς που χαίρεσαι και απολαμβάνεις να τους παρακολουθείς να μιλάνε, να κινούνται, να κοιτάζουν. Από τη μια ο σπουδαίος Γούντι Χάρελσον που έχει τελειοποιήσει πια το ρόλο του δαιμονικά «κακού» χωρίς να σου αφήνει την εντύπωση ότι το έχει κάνει μανιέρα.

Και από την άλλη ο Αντι Σέρκις στο ρόλο του αρχηγού των πιθήκων, Σίζαρ, που παίζει με τέτοιο μέτρο και πειθαρχία που κρέμεσαι κυριολεκτικά από κάθε του λέξη. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι τα εφέ παίζουν μέγιστο ρόλο στο πώς εμφανίζεται ο Σίζαρ στην οθόνη. Ομως η δουλειά του Σέρκις μόνο δευτερεύουσας σημασίας δεν είναι. Και στους δύο δίνεται χώρος από το σενάριο για να ξεδιπλώσουν όλες τις πτυχές των ηρώων που υποδύονται. Ιδιαίτερα ο Σίζαρ μάς συστήνεται εκ νέου με επαρκέστατο τρόπο.

Μισή ώρα λιγότερο να διαρκούσε η «Σύγκρουση» το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πιο απολαυστικό.

ΤΟ ΜΠΑΡ (EL BAR) ΙΣΠΑΝΙΑ, 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΕΞ ΝΤΕ ΛΑ ΙΓΚΛΕΣΙΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΜΠΛΑΝΚΑ ΣΟΥΑΡΕΖ, ΜΑΡΙΟ ΚΑΣΑΣ

Σε ώρα αιχμής στη Μαδρίτη, μια ομάδα άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων βρίσκεται την ίδια στιγμή σε ένα μπαρ. Οταν ένας από αυτούς θελήσει να αποχωρήσει, πυροβολείται θανάσιμα στην είσοδο του καταστήματος, ενώ πυροβολισμοί, από άγνωστη κατεύθυνση, ακούγονται και σε κάθε απόπειρα εξόδου από το μαγαζί. Ακολουθεί ένας εφιάλτης για τους εγκλωβισμένους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν καταφεύγοντας στους υπονόμους της πόλης.

Το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος σε συνθήκες κρίσης και το «ο θάνατός σου η ζωή μου» είναι τα θέματα που απασχολούν τον Ισπανό δημιουργό σε αυτή την ταινία, η οποία είναι ποτισμένη με ικανές δόσεις κυνισμού, σκοταδιού και μαύρου χιούμορ.

Η τρέλα όμως που κυριεύει στο δεύτερο μισό τον άστεγο της «παρέας» είναι δύο τόνους λιγότερο απειλητική από όσο απαιτείται σε ένα ψυχολογικό θρίλερ που ευελπιστεί να μας ξεβολέψει από τη θέση μας.

Ο ΚΥΚΛΟΣ (THE CIRCLE) ΗΠΑ, 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΕΪΜΣ ΠΟΝΣΟΛΝΤ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ, ΕΜΑ ΓΟΥΟΤΣΟΝ

Η Μέι προσλαμβάνεται στην κορυφαία χάι-τεκ εταιρία στον κόσμο και σταδιακά γίνεται το πρόσωπο των ημερών ανάμεσα στο πολυπληθές προσωπικό. Η ιδέα της όμως να αναμεταδίδει ζωντανά κάθε λεπτό της καθημερινότητάς της στα εκατομμύρια των χρηστών της εφαρμογής της εταιρίας γίνεται μπούμερανγκ κατά πάντων.

Αφήστε τις οθόνες και βγείτε έξω στον κόσμο, μας λένε εδώ ο Τζέιμς Πόνσολντ και ο συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο έχει στηριχθεί το σενάριο, Ντέιβ Ιγγερς. Και δίκιο έχουν βέβαια, αλλά ο τρόπος που το διακηρύττουν είναι τόσο παρωχημένος και χοντροκομμένος που τελικά θέλεις να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Ούτε οι καλές ερμηνείες των βασικών πρωταγωνιστών μπορούν να σώσουν αυτή την απόπειρα, που πάει απλοϊκά να μας προειδοποιήσει για την κυριαρχία της οθόνης στην εποχή μας.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Βρε, καλώς τους! Του Φιλίπ ντε Σοβερόν με τους Κριστιάν Κλαβιέ, Ελσα Ζίλμπερσταϊν.

Ο Ζαν-Ετιέν Φουγκερόλ, παντρεμένος με μια πλούσια κληρονόμο, προωθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη το νέο του βιβλίο «Με ανοιχτές αγκάλες». Το θέμα του βιβλίου αφορά στο να ανοίξουμε το σπίτι μας σε όσους το έχουν ανάγκη και ο παρουσιαστής προκαλεί τον Ζαν-Ετιέν να εφαρμόσει όσα υποστηρίζει στο έργο του. Εκείνος αποδέχεται την πρόκληση, χωρίς να φαντάζεται τι τον περιμένει.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

kzaligas@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου