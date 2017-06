Ο «Ε.Τ.» σας ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς πολιτισμού

Από την Πελοπόννησο και τον Αργοσαρωνικό έως τις Κυκλάδες, την Ηπειρο και τη Μακεδονία ο πολιτισμός… περιοδεύει. Συγκεντρώσαμε φεστιβάλ που διοργανώνονται σε καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις που φιλοξενούν εμπλουτίζουν με χρώμα και άλλον αέρα τις διακοπές μας. Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε εννέα φεστιβάλ, τέλειες αφορμές για να περάσουμε τις καλοκαιρινές βραδιές μας με τέχνη κάτω από τον έναστρο ουρανό…

Πελοπόννησος

Φεστιβάλ Επιδαύρου

Πιστό στο ραντεβού του και φέτος, το Φεστιβάλ Επιδαύρου επιστρέφει στο αργολικό αρχαίο θέατρο με πλούσιο πρόγραμμα. Ο χορός ξεκινά στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Συγκεκριμένα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος επαναλαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία του περσινού καλοκαιριού «Επτά επί Θήβας», σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο. Το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου εγκαινιάζεται με μία πρωτότυπη «Μήδεια», με τρεις άνδρες να ερμηνεύουν όλους τους ρόλους του έργου. Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί τους Γιώργο Γάλλο, Χρήστο Λούλη και Μιχάλη Σαράντη. Συγκεκριμένα το Σάββατο 1 Ιουλίου θα δοθούν 2 παραστάσεις, στις 21.00 και τα μεσάνυχτα.

Στο αρχαίο αργολικό θέατρο ακολουθεί ο «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή υπό τη σκηνοθετική ματιά του Σταύρου Τσακίρη. Τον ομώνυμο ρόλο κρατάει ο σπουδαίος Κώστας Καζάκος, τον οποίο πλαισιώνουν οι Δημήτρης Λιγνάδης, Κόρα Καρβούνη, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ημελλος (7, 8/7). Ο Εκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί τις «Βάκχες» του Ευριπίδη και παίζει μαζί με τους Ανθή Ευστρατιάδου, Αργύρη Πανταζάρα και Μαρία Πρωτόπαππα (14, 15/7). Το Εθνικό Θέατρο κατεβαίνει στην Επίδαυρο με δύο παραστάσεις.

Πρόκειται για την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, με τον Τζίμη Πανούση στον πρωταγωνιστικό ρόλο (21, 22/7) και την «Αλκηστη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, με τους Νίκο Κουρή, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Μαρία Κίτσου και Γιάννη Φέρτη. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα του Μικρού Θεάτρου Επιδαύρου σημειώστε το έργο «Αφιξις» σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη, με τους Αργύρη Ξάφη και Αλέξανδρο Λογοθέτη (7, 8/7) και τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Πι (4, 5/8).

«Διεθνής Τόπος»

Η Πελοπόννησος εμπλουτίζει την πολιτιστική της κίνηση με ένα καλλιτεχνικό, ερευνητικό site specific project, το οποίο θα αναπτύσσεται σε αρχαιολογικούς χώρους και εγκαταλειμμένα εργοστάσια. Πρόκειται για τη διοργάνωση «Διεθνής Τόπος» που θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει η Ελένη Βαροπούλου. Το project ξεκινά φέτος με στόχο αφενός να συνεχίσει τις δράσεις στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αφετέρου να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Φέτος η διοργάνωση κινείται γύρω από το θεματικό άξονα της αρχαιολογίας και περιλαμβάνει ως δίπτυχο «Πολύτοπον Ιάννης Ξενάκης» και «Αργολική Industriale».

Ολες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο και θα πραγματοποιηθούν στους αρχαιολογικούς χώρους του Αργους και των Μυκηνών και στα εργοστάσια «Ρέα» και «Πελαργός» της Νέας Κίου. Μεταξύ άλλων, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η εικαστική παρέμβαση 11 καλλιτεχνών οι οποίοι θα τοποθετήσουν έργα τους στο εργοστάσιο «Ρέα» (8, 9/7), το αφιέρωμα στο μεγάλο Ελληνα συνθέτη Ιάνη Ξενάκη με προβολή ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία-σενάριο Εφης Ξηρού («Cine Valia», 8/7) και η συναυλία σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη, με τη συμμετοχή του πιανίστα Στέφανου Θωμόπουλου και της σοπράνο Τζούλιας Σουγλάκου (αρχαίο θέατρο Αργους, 7/7).

Βωβούσα

Vovousa Festival

Χτισμένο στην κοιλάδα του Αώου, το ιστορικό χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου βρίσκεται στο κέντρο του Εθνικού Δρυμού Βόρειας Πίνδου και γειτνιάζει με την περίφημη Βάλια Κάλντα. Σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, ανάμεσα στις κορυφές της Βόρειας Πίνδου, η Βωβούσα, που πήρε το όνομά της από τον ποταμό Αώο και τη βουή που προκαλεί όταν τη διασχίζει, προσφέρει από τις 28 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου βραδιές γεμάτες σινεμά, μουσική και εκπαιδευτικά εργαστήρια κάτω από τους γεροπλάτανους και με θέα το θαυμάσιο μονότοξο γεφύρι (1748) που ενώνει τους δύο μαχαλάδες και αποτελεί ύψιστη πράξη πολιτισμού της Ηπείρου. Την πρώτη ημέρα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Αδελφοί Μανάκια» όπου απεικονίζονται οι δύο άντρες από τα Γρεβενά και σκηνές τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Εργαστήριο Πολυφωνίας από τις 30/7 έως τις 3 Αυγούστου όπου θα ακουστεί ο μοναδικός στον κόσμο τρόπος πολυφωνίας.

Χαλκιδική

Sani Festival

Το Sani Festival γιορτάζει τα 25 του χρόνια και μας θυμίζει ότι το 1992 στο «Sani Resort» ξεκινούσε η πρώτη διοργάνωση (λόφος Σάνης). Από τις 8 Ιουλίου έως τις 19 Αυγούστου πλήθος εκδηλώσεων πλημμυρίζει τις βραδιές στη γραφική Σάνη. Η νορβηγική Trondheim Jazz Orchestra μαζί με τον Eirik Hegdal και το διάσημο σαξοφωνίστα Joshua Redman σηκώνουν την αυλαία και γεφυρώνουν μοναδικά τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά ηχοχρώματα του μουσικού ιδιώματος της τζαζ. Στις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Charlie Haden από το Κουαρτέτο του Gonzalo Rubalcaba, ενώ η αισθαντική Dee Dee Bridgewater και η εκρηκτική China Moses επιστρέφουν για όμορφες βραδιές. Από τα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα ξεχωρίζουν ο Μανώλης Μητσιάς σε μια ποιητικά μελωδική βραδιά (5/8) και η Νατάσσα Μποφίλιου (13/8).

Καβάλα

Φεστιβάλ Φιλίππων

Το Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζει φέτος τα 60 του χρόνια δημιουργώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων αλλά και ένα Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στην περιοχή των Κρινήδων, τιμώντας το σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο και προσκαλώντας σκηνοθέτες να δημιουργήσουν το καλοκαίρι πέντε νέες παραστάσεις, εμπνευσμένες από το αρχαίο δράμα. Παράλληλα, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που αρχίζει στις 8 Ιουλίου, περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Η πρώτη παράσταση του ιστορικού θεσμού είναι η υπερπαραγωγή «Piaf! The Show», σε σκηνοθεσία Ζιλ Μαρσαλά. Για δύο ημέρες (14, 15/7) παρουσιάζεται το «Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου» του Θέμη Μουμουλίδη, ενώ ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι παραστάσεις: «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις (22/7), «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη (25/7), «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου (4/8). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διήμερο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη (19, 20/8) «Ολη η Ελλάδα για τον Μίκη», σε σκηνοθετική επιμέλεια Σοφίας Σπυράτου.

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Σύρος

«Σύρος – Πολιτισμός 2017»

Το καλοκαίρι στη Σύρο είναι συνώνυμο με τον πολιτισμό. Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης «Σύρος – Πολιτισμός 2017» είναι αφιερωμένο, ως ελάχιστος φόρος τιμής, σε ένα σπουδαίο άνθρωπο των Τεχνών και των Γραμμάτων, στο μεγάλο Συριανό Μάνο Ελευθερίου. Ανάμεσα σε άλλες εκδηλώσεις σημειώστε τη μουσική εκδήλωση «10 Χρόνια Χορωδιακού Φεστιβάλ Ερμούπολης» (1, 2/7) στο Θέατρο Απόλλων και το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου (8-21/7). Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το 5th Syros International Film Festival (14-19/7), καθώς και η μεγάλη συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη (30/7).

Άνδρος

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ανδρου

Το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ανδρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη, ξεκινά στις 29 Ιουλίου. Το υπερσύγχρονο ανοιχτό θέατρο στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας θα πλημμυρίσει με σημαντικές παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού. Την αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει η μουσικοθεατρική παράσταση «Ολοι ένα, φίλα με κι άλλο» του Σταμάτη Κραουνάκη. Ακολουθεί το Gala ελληνικής οπερέτας με διευθυντή ορχήστρας τον Γιώργο Πέτρου (5/8), ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανεβαίνουν οι παραστάσεις: «Επτά επί Θήβας» σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Στάνκογλου και Κλειώ-Δανάη Οθωναίου (8/8) και η παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου «Πέτρες στις τσέπες του» της Μαρί Τζόουνς, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία των Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργου Χρυσοστόμου (9/8). Αν είστε στην Ανδρο στις 19 Αυγούστου, μη χάσετε τη «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, με τη Μαρία Ναυπλιώτου να πρωταγωνιστεί. Ως παράσταση λήξης επιλέχτηκε ο «Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση.

Αμοργός

Up Festival

Για μία εβδομάδα η Αμοργός θα κινείται στους ρυθμούς του Up Festival. Από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου πλήθος καλλιτεχνών θα δώσει το μουσικό τόνο στους ντόπιους και τους παραθεριστές του νησιού. Το φεστιβάλ αρχίζει με συναυλία στην προβλήτα της Αιγιάλης μέσα από ένα καΐκι την Τρίτη 11 Ιουλίου. Με θέα το απέραντο γαλάζιο, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη 12 Ιουλίου στη σκηνή ανεβαίνουν οι Nalyssa Green, Jaquar Bombs και Ματούλα Ζαμάνη, την επόμενη βραδιά (13/7) οι Pisstons, No Clear Mind και Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τους «100c». Την Παρασκευή 14 Ιουλίου ξεχωρίζουν οι Last Drive, ενώ το Σάββατο τη βραδιά αναλαμβάνουν να απογειώσουν ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Παύλος Παυλίδης με τους «Β-Movies».

Σαρωνικός: Γαλατάς, Σπέτσες, Υδρα, Πόρος, Κύθηρα και Μέθανα

7ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού, που έχει εξελιχθεί πλέον σε πολιτιστικό θεσμό διεθνούς εμβέλειας, επιστρέφει για έβδομη χρονιά, προσφέροντας ένα συναρπαστικό μουσικό καλοκαίρι με συναυλίες σε Γαλατά, Σπέτσες, Υδρα, Πόρο, Κύθηρα και για πρώτη φορά στο Θέατρο Καμένης Χώρας Μεθάνων. Οπως κάθε χρόνο, το μουσικό σύνολο Leonardi Ensemble θα συμπράξει με εξαιρετικούς μουσικούς διεθνούς φήμης που θα επισκεφτούν την Ελλάδα από την 1η έως τις 9 Αυγούστου και θα παρουσιάσουν επτά συναυλίες μουσικής δωματίου υψηλής ποιότητας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό και στους καλοκαιρινούς επισκέπτες σπουδαίες ερμηνείες των Bach, Mozart, Brahms, Schumann, Beethoven και Debussy.

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ

xstouka@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής