Ο Τσακαλώτος εμφανίστηκε αλλά δεν είπε… ποιοι θα πληρώσουν τα μέτρα

Την… μπάλα στην εξέδρα πέταξε (μιλώντας στη Βουλή) ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με αστειάκια, ευφυολογήματα και κλισέ περί «déjà vu» για να δικαιολογήσει την εξαφάνισή του μετά τη «συμφωνία-θρίαμβο» τoυ Eurogroup κατά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός, μετά τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης ότι «εξαφανίστηκε» μετά την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την προηγούμενη Δευτέρα και αφού πληροφορήθηκε ότι η Ν.Δ. κατέθεσε αίτημα-πρόσκληση του υπουργού στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να δώσει εξηγήσεις, χθες αποφάσισε να προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με… χιούμορ(;) και επικοινωνιακές ατάκες.

Στο σχόλιο «μαύρα μάτια κάναμε για να σας δούμε» που του είπε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς και στις επισημάνσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. Νίκου Δένδια ότι η στάση αυτή είναι στα όρια της συνταγματικότητας, ο κ. Τσακαλώτος απάντησε ότι «η συμφωνία έγινε το βράδυ της Δευτέρας, επιστρέψαμε την Τρίτη και σήμερα, δύο ημέρες μετά, είμαι εδώ. Ούτε η συχωρεμένη η μανούλα μου δεν θα έλεγε ότι έκανε μαύρα μάτια να με δει, επειδή δεν με είδατε για μία ημέρα».

Στις ουσιαστικές παρατηρήσεις του κ. Δένδια για όσα ο ίδιος ο υπουργός δήλωνε περί κόκκινων γραμμών που τη Δευτέρα εγκαταλείφθηκαν, ο υπουργός Οικονομικών είπε πως «αρχικά μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ενός… déjà vu, όμως μετά, όταν σας άκουσα να λέτε ότι επειδή αργήσατε να με δείτε μία ημέρα υπάρχει θέμα συνταγματικότητας, θυμήθηκα αυτό που άκουσα όταν ξύπνησα με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και τον Αρη Πορτοσάλτε, που έλεγαν τα ίδια λόγια».

Η αμηχανία… του υπουργού σε σχέση με την πολιτική συμφωνία αναδείχθηκε όταν από τη μια πλευρά έλεγε ότι έχει επιτευχθεί μια ουδέτερη συμφωνία στο δημοσιονομικά και από την άλλη ότι «εικόνα» θα υπάρχει μετά την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα και από την πορεία της διαπραγμάτευσης… και δίνοντας ραντεβού για ενημέρωση μετά τα κούλουμα, το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής… Αρκούντως, πάντως, ενδεικτική ήταν η αναφορά Τσακαλώτου για «συλλογικότητα της κυβέρνησης» και τη «συλλογική ευθύνη» που υπάρχει για την πολιτική συμφωνία, λέγοντας πως «όταν μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλά για όλη την κυβέρνηση».

Επίσης, ο υπουργός επανέλαβε ότι «για κάθε ένα δισ. ευρώ μέτρα θα υπάρχει ένα αντίστοιχο δισ. ευρώ σε θετικά μέτρα για τους πολίτες». Βέβαια ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως «κάποιοι θα χάσουν και κάποιοι θα κερδίσουν, αλλά η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα στη διαπραγμάτευση να μειώσει τον αριθμό αυτών που θα χάσουν»! Για να τεκμηριώσει μάλιστα το δημοσιονομικό ουδέτερο των μέτρων που έρχονται άμεσα επικαλέστηκε τον επίτροπο Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί λέγοντας πως όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους μίλησε για «net» μέτρα, δηλαδή καθαρά δημοσιονομικής επίπτωσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Δένδιας θύμισε στον υπουργό Οικονομικών ότι εκείνος ήταν αυτός που μας έλεγε ότι «καήκαμε εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση τον Δεκέμβριο». Και σήμερα ερχόσαστε και μας λέτε ότι η Ν.Δ. υπέστη καταστροφή και όχι η χώρα! Θέλετε να σας θυμίσω τις κόκκινες γραμμές που βάζατε; Τίποτα από όλα αυτά που λέγατε εσείς και ο κ. Χουλιαράκης δεν φαίνεται να γίνονται αποδεκτά. Ποσοτική χαλάρωση, που πάλι μας λέγατε, δεν πήρατε. Το μόνο που πήρατε είναι να έρθουν στην Αθήνα οι τροϊκανοί, που όμως ήταν εδώ και έφυγαν». Και τον ρώτησε – θυμίζοντάς του ένα ρητό του Μαρκ Τουέιν: «Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της γάτας από το ψέμα;

Η γάτα έχει 9 ζωές». Και πρόσθεσε: «Πείτε μας αν έχετε την καλοσύνη: Πόσα ψέματα πρέπει να ακούσουμε ακόμα; Και μιας και εσείς γνωρίζετε καλά την αγγλική, όταν ήμουν μικρότερος, μου άρεσε ο Ντίλαν. Δεν πίστευα ποτέ, δε, κύριε υπουργέ, ότι ο Ντίλαν θα πάρει Βραβείο Νόμπελ. Υπάρχει ένας στίχος που θυμήθηκα τώρα που σας άκουγα. Ο δίσκος λέγεται Watchtower. Μου επιτρέπετε να σας τον πω στα αγγλικά, εσείς θα το καταλάβετε και θα το μεταφράσω μετά: “It’ s not our faith. Let’s not talk falsely. The hour is getting late”. Δεν είναι η μοίρα μας, αφήστε τα ψέματα, έχει περάσει η ώρα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜ.ΑΡ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, από την πλευρά του, είπε στον υπουργό Οικονομικών: «Τα δώσατε όλα για να επιστρέψει η τρόικα και χωρίς να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και χωρίς καν να πάρετε τη χαλάρωση ή μέτρα για το χρέος. Αποδεχθήκατε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα όπως και προληπτική λήψη μέτρων παρόλο που λέγατε πως αυτό είναι αντισυνταγματικό. Και για να τα καλύψετε αυτά, έχετε βάλει μπροστά την κυβερνητική προπαγάνδα περί κανενός νέου μέτρου… και μας απαντάτε με αστεία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπογράφει ό,τι της φέρνουν: «Αυτό που μάθαμε είναι ότι τα βατράχια την πληρώνουν όχι μόνο όταν τσακώνονται τα βουβάλια αλλά και όταν ακόμα συμφωνούν. Εμείς ήμασταν σίγουροι, και σας το είχαμε πει, ότι θα κλείνατε την αξιολόγηση γιατί υπογράφετε ό,τι σας φέρνουν, αλλά αυτά είναι μια ακόμα αγχόνη για το λαό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης σχολίασε και εκείνος δηκτικά: «Αυτός που εξαφανίστηκε δεν είναι ο Τσακαλώτος αλλά το λαϊκό εισόδημα με τις νέες σας συμφωνίες. Πουλάτε το παραμύθι των αντισταθμιστικών, όπως και όταν μιλάγατε για παράλληλο πρόγραμμα».

Γιάννης Απέργης

