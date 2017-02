Βαρουφάκης: Η κυβέρνηση παρουσιάζει τα νέα μέτρα ως μεταρρυθμίσεις

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε o πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, για το αποτέλεσμα του χθεσινού Eurogroup.



Oπως έγραψε, «Η Αθήνα, για μια ακόμα φορά, ανειλικρινώς αποδέχτηκε αδύνατους δημοσιονομικούς στόχους. Περισσότερες μειώσεις στις συντάξεις και μεγαλύτερους φόρους παρουσιάζοντάς τα ως «μεταρρυθμίσεις».

20/2/17 Eurogroup: Athens, again, insincerely accepted impossible fiscal targets. More pension cuts & higher taxes presented as 'reforms'… https://t.co/fSMAJN13Kb

Και συνέχισε «Το σημερινό Eurogroup με λίγα λόγια: Οι δανειστές κατάφεραν να επιβάλλουν στην Αθήνα την ανειλικρινή αποδοχή στόχων που είναι αδύνατον να επιτευχθούν».

Today’s Eurogroup in brief: Creditors succeeded in imposing on Athens the insincere acceptance of impossible targets https://t.co/6zFMl2DwBX

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) February 20, 2017